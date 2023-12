¿Qué han pedido?

José Cancela: El presidente de Telemundo está pidiendo que amplíen “La casa de los famosos” y hagan un “Hotel de los famosos” donde quepan más boricuas y que Telemundo Puerto Rico nuevamente se quede con los ratings en el horario que lo incluyan, como cuando ganó Madison.

Madison Anderson: Dicen que está pidiéndole a Santa un maestro de canto y un asesor financiero para evitar que le tumben los chavos rápidamente. Umm...

José “Pepe” Gámez: Le pide a Santa Claus cantar los números de la Loto en el Canal 6 como lo hace actualmente Shanira Blanco, pues el mexicano se pego sin jugar... y con miles largos. ¡Bingo!

Maripily Rivera: Ahora que va para “La casa de los famosos” le pide a Santa un libro de recetas fabulosas, de cómo comerle el cerebro a los compañeros sin que se den cuenta y un noviazgo en la casa... aunque ni lo quiere pensar. Umm... pero no dude que lo hará.

Raymond Arrieta: Pide un botiquín solo con pastillas para el dolor de cabeza que a veces le dan algunos de sus talentos. ¡Si hay dosis dobles mejor!

Alexandra Fuentes: Un cameo en el show de Limite 21 en el Coca Cola Music Hall para que demuestre que no tan solo hubiera podido ser primera dama, sino hacerle la competencia a Gisselle, Melina y hasta Victoria Sanabria.

Niria Ruiz: Un “cooler” de Equanil para el set de Noticentro y acceso al personal de Televicentro que a veces se ponen difíciles. La vicepresidenta de Noticias de Wapa también pide que el elenco acabe de entender que quien manda allí es ella y punto. Chicos tranquilos, que estará en “Noticentro” por un rato...

Mariam Pabón: Salud, salud y más salud.

Sunshine y Gilda Santini: Un libro para que los actores que después que aprenden cómo es el mambo no se les vayan para otro canal. Los autores son Danilo, Francis y Alejandro... Jajaja, esa está difícil.

Normando Valentín: Un contrato con NotiUno más largo que la esperanza de un pobre para que no lo puedan piratear para WKAQ 580. ¡Ah! Y que no ponga todos los huevos en la misma canasta.

TeleOnce: Un nuevo edificio donde no tenga tantos cristales, pero que acomode a todos los programas y eviten los problemas de audio. ¡Ah! Y consolas de audio digitales nuevas... sin delay.

Katiria Soto: Pide un libro de política boricua para saber cómo se bate el cobre ahora que conducirá un programa político.

Luz Nereida Vélez: Uno de los hospitales que están vendiendo como pan caliente, pues es la periodista que más programas de salud ha hecho a lo largo de su trayectoria. Por lo menos podría administrar un CDT.

Finito: Con tantas vueltas que ha dado, que le han dado y lo han mareado, tiene que agradecer que su fanaticada se ha mantenido. Ahora en el 2024 viene por más, ¡dale, que tú puedes!

La Bóveda: Más regalos para los participantes y si aparecen carros del año una vez al mes, se quedan con el país. Móntate que me voy.

Alex DJ: Le pide a Santa animar la boda del gobernador Pedro Pierluisi para poder decir desde la Fortaleza:.”¡Puerto Rico gana!” Jaja.

Sonia Valentín: Un sistema digital de turnos para que todos no hablen a la misma vez en el programa “En la mañana”. Con números y turnos quedará mejor.

A los canales de televisión, Santa les traerá variedad en los analistas que contratan para sus programas. Dicen lo mismo en radio, en televisión, en prensa y si venimos a ver son papagayos: Lo mismo, lo mismo, lo mismo en todos los medios.

By the way, el Canal 6 realiza una investigación para ver si es verdad que hay seis actores del Taller de Arte Dramático viviendo fuera de Puerto Rico, pero su cheque llega y no falla, aunque no estén trabajando en todo el mes. Son fondos públicos. Por eso se fue Erick, por traqueteos. Después que buscaba el dinero para el canal nadie se lo agradece.

Y Santa Claus debe buscar un investigador para evitar los traqueteos y la corrupción. A fin de cuentas son fondos que usted y yo pagamos con las contribuciones.

A todos nuestros lectores, ¡Feliz Navidad, paz y tranquilidad!