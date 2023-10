Bueno, una ojiverde sustituirá a otra ojiverde que se fue.

Así mismo. Aunque no hará lo mismo, Dianne Ferrer llegará a Noticias del Canal 4. Dicen que tendrá un segmento o quizás cubrirá cosas ligth; ella se graduó en Comunicaciones, así que puede hacer de todo. Pero Mari Carmen, quien fue una de las “robadas” de Wapa, estará como ancla en Tu Mañana, o sea, las noticias de TeleOnce.

Así que tan pronto nos digan quiénes más estarán en esa ganga lo diremos. ¡Ah! Y Wapa tendrá que buscar nuevas caras para llenar los robos a TeleOnce. Buenos días, Niria.

Sonia Valentín ha cogido la batuta y sabe bien a quién se podía robar y a quién no. Eso va a estar bueno . Ya veremos la batalla por la mañana y qué unidad móvil llega primero, quién tiene las exclusivas y quién da noticias positivas, pues la gente clama porque le bajen a los videos de sangre. Wepa.

Ah, pero la salida de Alba Nydia Díaz NO es solo para hacer cosas en teatro. No, no, no: Va para TeleOnce con un Entre nosotras renovado y completando el bloque de la mañana. Llamaron a una chica que conozco bien y no dudo eso que me comentaron de que vieron a Sonia reunida con alguien que participó en el elenco original. Y que están buscando alguien joven que bregue con redes sociales para darle actualidad al programa. Ujum.

Clarisa Molina

Cuando escribimos sobre la separación del productor Vicente Saavedra y Clarisa Molina dijimos que personas de Univision estuvieron aconsejando a la ganadora de Nuestra belleza latina que no siguiera con él, que venían cosas nuevas para ella y si estaba con él no garantizaban su participación. En ese momento, desde el campamento de Vicente nos dijeron que eso no era verdad, que me habían informado mal. Que Vicente tenía excelentes relaciones con los jefes de Univision y que se habían dejado por otras cosas. ¿En serio?

Otros en Miami me aseguraron que ella tenía que abandonar el apartamento donde vivía y que él no se portó muy caballero con ella. Nuevamente la gente de Vicente dijo que era mentira. Sopla.

Pues Clarisa, oficialmente, estará en otro programa y no como relleno en El gordo y la flaca. Será anfitriona de un programa junto a mi buen amigo y excelente compañero Jorge Bernal. Así que valió la pena dejar a Vicente, seguir su rumbo y buscar otras alternativas para reorganizar su vida. Me alegro.

Y hablando de ese programa, la participación de Dayanara Torres allí será algo así como un martirio para la chica de Toa Alta. Ella odia los chismes, no los propicia y los evita a todo lo que da... ni tolera que estén hablando de otros delante de ella. Pero ahora tiene que leer lo que le escriben en el libreto, cómo cambian las cosas. La realidad es que se ve muy bien y por más que han chavado para que diga por qué se dejó de su novio, no ha dicho nada fuera de lugar, todo bien sobre él.

La nena sabe. Hello, gracias.