“La sombra de la tierra” es una miniserie impactante que nos lleva a la vida en el 1896. Sin embargo, las situaciones como violaciones a hijas, infidelidades y corrupción mantienen la obra viva como si se desarrollara en el 2025. Presentada actualmente en Atreseries Internacional y Shadow, de Netflix, la misma consta de cuatro capítulos. Está disponible desde este fin de semana.

En un pueblo, Villaveza del Agua, donde el hambre y la pobreza tocan de cerca, un padre de familia corrupto abusa de sus hijas. Este deja desamparados a su esposa Aitana (María Morales) y a sus hijos. “Garibalda” (Adelfa Calvo) es una mujer que dirige con mano fuerte el lugar y engaña a su marido. Todos se callan por miedo. Las intrigas son a diario y “Garibalda” desea que “Aitana”, a quien culpa de sus penas, desaparezca. La familia, sin saber todos los enredos amorosos y el deseo de cada cual, sucumbirá a situaciones donde la agresión, violaciones e infidelidades explotan con fuerza. Con más de 30 actores en escena es una gran producción televisiva.

La escritora de esta pieza, Elvira Minguez, nunca pensó que la misma se convertiría en un éxito. En entrevista exclusiva, desde Madrid, la también galardonada actriz y directora comentó:

“Con el libro tuvimos una crítica impresionante. No escribo historias fáciles, hay que poner a pensar a la gente, buscar en su interior y encontrar algo positivo. Las relaciones hay que hablarlas es una responsabilidad social. No es para salvar vidas, sino para mostrar que hay más cosas por las cuales luchar y vivir. Es el tiempo perfecto para la historia. Hay muchas situaciones como las que plasmamos, como corrupción, y sobre todo sacar a la luz a las víctimas, que por miedo o por el tiempo en que estamos se ocultan”.

“De las cosas más impresionantes que me ha pasado con el libro es que al ir a ferias de libros me encontraba con gente que me decía que tenían ese sentimiento de soledad. Otras que son responsables de algún familiar y, al leer la obra, se sienten identificados y agradecen lo que presentamos, así no se sentían solos. No había abandon”, aseveró.

¿Cuándo decides llevar la historia a la televisión?, le preguntamos.

“Me llamaron y me dijeron que quieren adaptar la novela para televisión. Dije: ‘Madre mia, donde me he metido’. Nunca en mi cabeza lo vi, pero todo llegó rápido, tuve que adaptar la novela a los guiones de televisión, visualizar el área, los sonidos, el movimiento, como es de época había que estar pendiente hasta las ruedas de madera de las carretas. Trabajaba en el libreto, luego en la interpretación, a nivel escénico, las áreas a grabar y el vestuario, todo y nada era fácil. El escribir y dirigir no fue fácil, quería tener más tiempo, al plasmar finalmente la miniserie la satisfacción fue increíble”.

Elvira ha ganado diversos premios internacionales: como mejor actriz de reparto premio Goya el cual, que le ganó en su categoría a Penélope Cruz; el premio Ondas de Cine a la mejor actriz y un sinnúmero de nominaciones para los premios más importantes de cine y televisión de España.

Títulos como “El desconocido”, “El tiempo entre costuras”, “Cobardes”, “Desaparecidos”, “Tapas” y, por supuesto, “El Che”, entre muchas otras, llenan su hoja de trabajo actoral.

En “La sombra de la tierra” dirige y su perspectiva es otra. Para Elvira, su próximo paso será otra novela, “donde las personas sientan que no están solas”.

“Siempre hay alguien triste, alguien alegre, un abusador, un abusado y es hora de parar. Con el ejemplo y desenmascarando todo, hacemos que la gente piense, se suelte y, finalmente, descubramos al que hace daño, al que se debe penalizar”, adelantó.