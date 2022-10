¡Gracias, Milly Cangiano! Tanto para ella como para otros, quiero estar claro. ¡Gracias, pero no! No me interesa y no estoy disponible para ocupar la dirección de “Noticentro”. Tampoco ha ocurrido un acercamiento concreto de parte de la gerencia de Wapa para ocupar dicho puesto.

Disfruto a plenitud la diversidad de compromisos que tengo. Mi programa de radio en NotiUno. Mi columna de opinión en Primera Hora. Las esquinas que ausculto en mi programa de “Ahí está la verdad”. Mis redes sociales y el contacto directo con ustedes. Mi trabajo diario en “Noticentro” y las colaboraciones comerciales que pueda hacer.

Ahora bien, quiero compartir una reflexión con todos ustedes.

PUBLICIDAD

El tema es un asunto espinoso para nosotros que no mina en nada nuestro ánimo y compromiso con nuestro público. Aunque no me sorprende la mezquina reacción de algunos, es justo decir algunas cosas.

Por tres años, “Noticentro” fue, es y será el primer noticiero del país. ¡No es un slogan! No es un decir. Es un dato. Los números de la encuestadora Nielsen lo demuestran. Están ahí y en los tres canales del país lo saben.

Ello se logró, se logra y se logrará, con la pasión con la cual el equipo de reporteros y fotoperiodistas se tiran a la calle para darle rostro a nuestro drama diario.

Además de eso, tenemos que mencionar a Lenín. Dirigir un departamento tan complejo como “Noticentro” NO es fácil. Ocupar la silla que por más de 40 años mantuvo el querido Enrique “Kike” Cruz, no es fácil, pero Rafael Lenín López pudo.

Bajo el compañero se ampliaron las horas de noticias. Se añadieron 30 minutos diarios a “Noticentro al amanecer”. Tras la partida física de Keylla Hernández se reestructuró con éxito ese show para llevarlo al próximo nivel. Se añadieron talentos, secciones y el show se sacó de manera frecuente a la calle. Contacto directo con nuestra gente.

Lenín entabló un acuerdo con el Recinto de Mayagüez de la Universidad de Puerto Rico para establecer un programa de mentoría, formación y taller práctico a futuros profesionales de la meteorología. Contrató a Ada Monzón, maestra en esta materia y reconocida por el alma máter de Río Piedras con un Doctorado Honoris Causa. Contrató directamente desde los Estados Unidos a Suheily López Belén, otra experimentada meteoróloga que trabajaba para una cadena de televisión y servía con boletines a diversos mercados en la nación.

PUBLICIDAD

Para ponerle la tapa al pomo, le dio la oportunidad a Carlos Omar Rivera, un joven talentoso que no sólo es meteorólogo, sino que también tiene un grado en geología.

Eso convirtió a “Noticentro” en el único canal en la isla en tener tres profesionales de ese calibre. No son meros reporteros del tiempo. Tienen grados profesionales en su materia. Eso le brinda a usted confiabilidad en la información que recibe.

Además, se contrató a Natalia Meléndez, la única mujer en ser reportera de deportes en nuestra televisión comercial. Con esto nos convertimos en el único canal con tres reporteros en esa especialidad. Los deportes no son un rellenito. Se les da cobertura de importancia y se viaja a eventos como la Serie Mundial, mundiales de toda índole, exaltaciones al salón de la fama. Esto es un cambio dramático, pues antes no se le daba esa importancia.

Lenín ayudó a muchos compañeros que, difícilmente, se les consideraría para oportunidades profesionales. Algunos se hubiesen quedado en sus antiguas funciones, viendo el calendario pasar. Pero él creía en esas oportunidades. O sea, que de subir un video al sistema, una coordinadora alcanzó su sueño de convertirse en reportera.

Reforzó la cobertura internacional con presencia local. Usted vio reportajes personalizados de todo lo que ocurrió en la sucesión inglesa y del conflicto en Ucrania. No titubeaba a la hora de enviar reporteros locales a eventos fuera de la isla. México, Estados Unidos y otros lugares contaron con cobertura local.

Dio paso a reportajes especiales y usted ha visto una gama completa de temas trabajados con esmero por nuestros compañeros. Muchos recibieron premios prestigiosos como los EMMY.

PUBLICIDAD

La cobertura de los temas diarios se enfocaba en que el protagonista fuera la gente sencilla. Los que levantan esta patria nuestra. Les dio voz a las personas desamparadas con el segmento “Noticentro contigo”. Muestra a esos “héroes de nuestra tierra” que provocan la diferencia con gestos pequeños. Puso en evidencia la tenacidad de los jóvenes que echan pa’ lante a través del segmento “Que vivan los estudiantes”. Se creó el “informe ambiental” donde se desarrollan importantísimos temas en estos tiempos de cambio climático.

De eso trata el juego. No ser un mero reproductor de “noticias oficialistas”. A los gobiernos se les fiscaliza, de la manera que lo hacemos todos los días. Usted los elige para que hagan las cosas bien, por eso nos esforzamos para reseñar lo que hacen mal. Para que lo corrijan, lo atiendan y puedan digerir de una vez y por todas, que se deben al pueblo y no al privilegio de sus efímeras posiciones.

En los tres años que el señor López dirigió nuestro departamento, nunca vi alguna movida que cargara la cobertura en alguna dirección política en específico. Me da risa los que pobremente argumentan, que “somos un nido de comunistas”. ¡Que incautos son! Además, da tristeza que aún tengan rezagos de estribillos de la guerra fría. Pero el fanatismo ciega.

Nosotros no tenemos agendas. Nos da lo mismo que en Fortaleza este “Juana o su hermana”. Es más, le puedo decir que entre nosotros existe la misma diversidad ideológica, religiosa y filosófica con la cual se divide nuestra sociedad. ¡Igualita! Además, somos bastante capitalistas y amantes de la democracia, la cual defendemos y exigimos a través de nuestra pantalla.

PUBLICIDAD

Eso sí, nos duele la marginación, la pobreza que enfrenta nuestra gente. Que exista desigualdad en los servicios y las asistencias. Ver políticos que se llenaban la boca alardeando que venían a servir y tristemente se llenaron los bolsillos con actos corruptos.

Esa es nuestra agenda. Esta clara. ¡Clarísima! Para ello trabajamos. El poder aportar para que nuestra gente tenga un mejor porvenir.

Lenín heredó problemas que no eran suyos. Cogió palos que le correspondían a otros. Recibió críticas públicas y prefirió callar, en lugar de adjudicar a quienes correspondían dichas culpas.

Claro, no era un saco de virtudes. Era humano y como tal erró muchas veces. Un poco terco en ocasiones y sobrecargado de trabajo. Discrepamos en múltiples ocasiones y nos decíamos las cosas donde era necesario.

Ser jefe no es cáscara de coco. No es fácil tomar decisiones y cuando se toman, no satisfacen a todos. Pero ese es el juego laboral.

En nuestro departamento existen problemas que se tienen que atender, como es normal en cualquier operación diaria de una empresa grande. Así que el que venga tiene trabajo.

¿Por qué salió? Es una pregunta que no puedo contestarle. A nivel interno no se dieron explicaciones más allá de las que se elaboraron públicamente. Las relaciones gerenciales son ajenas a nosotros y desconocemos lo que ocurre a esos niveles.

Como en el campo deportivo, en ocasiones se opta por un cambio de dirigente. Al parecer eso pasó aquí.

Yo escribo del corazón. Solo duele ver cómo personas sin saber sacan sus prejuicios a pasear contra un amigo. Estando arriba o abajo, Rafael Lenín López, es un amigo y no importa la posición en la se encuentre, siempre tendrá mi amistad. Hablo de lo que vi en estos tres años. Lo dejo aquí para lo que sirva.

Eso sí, seguimos adelante con la persona que venga, pues la marca de “Noticentro” es más grande que cualquier otro nombre. Nuestros compromiso sigue, pues lo cierto es ¡Que estamos contigo siempre!

¡Hasta la próxima!