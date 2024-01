Cada 31 de diciembre nos despedimos de un año de vida. Atrás quedan los desaciertos, las vicisitudes y situaciones que hayamos experimentado como ciudadanos y como país. Ante un nuevo año, una nueva actitud debe apoderarse de nosotros. Y con esto no pretendo dar una lección de vida, sino compartir aquellas metas que a lo largo del camino me he ido trazando.

Empecemos el año de manera positiva y productiva estableciendo metas claras y realistas. Tómate el tiempo para reflexionar sobre lo que deseas lograr este año y elabora un plan de acción para alcanzar esas metas. Además, es importante mantener una mentalidad positiva y practicar la gratitud diariamente. Esto te ayudará a mantenerte enfocado en tus objetivos. No olvides cuidar de ti, tanto física como emocionalmente, para tener la energía necesaria y enfrentar los desafíos que puedan surgir.

Haz una lista de tus metas y objetivos para el año y luego clasifícalos en orden de importancia. Esto te ayudará a enfocarte en lo que realmente importa y a evitar dispersarte en tareas menos relevantes. Además, es importante establecer un plan de acción claro y realista para alcanzar esas metas. Divide tus objetivos en tareas más pequeñas y asigna plazos realistas para cada una. También te recomendaría que te rodees de personas positivas y motivadas, ya que su energía y apoyo pueden influir positivamente en tu propio estado de ánimo y productividad.

Ojo, no olvides cuidar de ti mismo. Dedica tiempo a actividades que te llenen de energía y te ayuden a ser feliz, como hacer ejercicio, practicar la meditación o leer. Recuerda que un equilibrio entre el trabajo y el descanso es fundamental para mantener una mentalidad positiva y productiva a lo largo del año. Créanme que estoy trabajando en ese equilibrio, entre tanto que tengo que hacer.

Cuando te rodeas de personas positivas y con objetivos claros, que te suman, te retan y sueñan contigo, creces. Ten presente:

1. Energía positiva: La energía positiva es contagiosa. Estar cerca de personas optimistas y motivadas puede generar una atmósfera positiva que nos impulsa a mantener una actitud optimista y proactiva. Esto puede ayudarnos a mantenernos enfocados, motivados y con una mentalidad abierta ante los desafíos.

2. Inspiración y motivación: Las personas positivas y motivadas suelen tener metas claras y una mentalidad orientada hacia el crecimiento personal. Al rodearte de ellas, puedes beneficiarte de su inspiración y aprender de sus experiencias y logros. Su entusiasmo y determinación pueden motivarte a alcanzar tus propias metas y desafiar tus límites.

3. Apoyo y colaboración: Las personas positivas y motivadas suelen ser solidarias y estar dispuestas a ayudar a otros. Al rodearte de ellas, puedes recibir apoyo emocional y práctico en momentos de dificultad. Además, la colaboración con personas motivadas puede fomentar la creatividad y la generación de ideas, lo cual puede tener un impacto positivo en tu productividad.

4. Perspectiva positiva: Las personas positivas suelen tener una perspectiva optimista ante los desafíos y las adversidades. Al interactuar con ellas, puedes aprender a ver las situaciones desde una óptica más positiva y desarrollar una mentalidad resiliente. Esto te ayudará a superar obstáculos y a mantener la motivación incluso en momentos difíciles.

En resumen, rodearse de personas positivas y motivadas puede generar un ambiente propicio para el crecimiento personal, la motivación y la productividad. Definitivamente puede ayudarnos a mantener un estado de ánimo positivo, a superar desafíos y a alcanzar nuestros objetivos de manera más efectiva.

Que el nuevo año que se avecina, sea uno lleno de salud, paz, bendiciones y respeto. Que ninguna hermana más sea asesinada. Que nuestros estudiantes puedan recibir una educación de primera. Que el amor, la fe, la esperanza y la solidaridad toquen a cada uno de quienes me leen. El 31 dijimos: “adiós 2023, te damos las gracias por lo que hemos aprendido”. Por fin abrazaremos todo lo bueno que nos espera en el 2024. ¡Feliz Año Nuevo!