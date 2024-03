Nuestro país está de luto. Ha partido uno de nuestras grandes figuras, quien se destacó no tan solo como actor, sino también como libretista y escenógrafo. Hablar de Pedro Juan Texidor definitivamente es pensar en Tato o popularmente conocido como “Tasto”, uno de los personajes más icónicos de la televisión puertorriqueña de la década del 80 y 90.

Junto a la actriz Yasmín Mejías protagonizaron una de las historias de amor más graciosas de la televisión puertorriqueña. La historia de amor entre “Tasto” y “Altagracia” era una a lo Romeo y Julieta, pero boricua.

Crecí viéndoles y disfrutando cada una de sus escenas de amor y encuentros en “Entrando por la cocina”. A través de la pantalla chica, entraban a nuestros hogares los personajes que daban vida a esta historia y se convirtieron en nuestros favoritos. Ahí conocimos a “Altagracia”, interpretada por Yasmín Mejías, “Tato” (Pedro Juan Texidor RIP), “Guille “(Víctor Alicea), “Enriqueta” (Carmen Nydia Velázquez), “Kari” (Waleska Seda), “Don Luis” (Luisito Vigoreaux) entre otros.

Con “Altagracia” aprendimos que: “sirvienta, no, empleada doméstica”, y lo repetíamos a rabiar. Y, por supuesto, muchos repetíamos el famoso:

-Altagracia: Tasto

-Tato: Altagracia

-Altagracia: Espérate ahí. (Música: “Now I’ve had the time of my life. No, I never felt like this before. Yes I swear, it’s the truth And I owe it all to you…”)

Y así era una y otra vez. Y a pesar que era una secuencia repetitiva, como quiera cada vez que pasaba nos sorprendía y nos hacía suspirar. A tal punto que, al día de hoy, cada vez que muchos escuchamos esa canción nos remontamos inmediatamente a la sala de “Don Luis”.

Desde el sábado, la clase artística de nuestro país está de luto. Lamentablemente Pedro Juan Texidor se fue a morar con el Señor, así que corresponde como país recordarlo como el gran actor que era y mantener su recuerdo vivo. “Altagracia” ha quedado sola, pero estuvo muy bien acompañada durante muchos años en donde “Guille”, “Don Luis”, “Enriqueta”, “Kari” y todos los que eran parte del programa, al igual que el público, disfrutaron de esta historia de amor, de la cual hemos sido cómplices desde el momento en que, por primera vez, esos dos personajes se encontraron.

Cuando un actor muere, hay un vacío enorme en la sala de teatro y en el estudio de cine o televisión. No tan solo duele porque ha partido un querendón, sino que es una doble partida, pues al fallecer el actor, también mueren sus personajes. Nunca había visto la partida de un colega de esta manera, pero al analizarlo profundamente, es que llego a esta conclusión. Ya “Tasto” no irá en busca de su amada “Altagracia”, ni podrá pedir “una lonchería, extra crispy, con tó y apple pie de cherry”, así que nos toca recordarlo siempre.

Entonces, inevitablemente pienso en la magia de la actuación y lo que esta provoca. La actuación tiene una magia especial que puede transportarnos a diferentes mundos, despertar emociones y hacernos reflexionar sobre la condición humana. La actuación es una forma de arte única y poderosa que puede despertar emociones, inspirar y hacernos reflexionar. Es una experiencia tanto para los actores como para el público, y nos recuerda la belleza y la complejidad de la condición humana. Es por esto que sufrimos la partida de “Tasto” de la mano de la muerte de Pedro Juan Texidor.

Honremos su memoria hoy y siempre. Honrar la memoria de alguien es una forma especial de mantener viva su presencia y recordar su legado. Recordémoslo siempre vivo. Aplauso de pie para nuestro GRAN PEDRO JUAN TEXIDOR.