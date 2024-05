Maripily Rivera ha despertado nuestra identidad nacional, de eso no queda duda. Es la ganadora de nuestros corazones y se ha consagrado ante su país como una mujer valiente, luchadora, honesta, con un sentido del humor único e inigualable, pero sobre todo como una gran madre. No es ningún secreto que su hijo Joe Joe es la prueba viva del trabajo que ha hecho como mamá. Ese joven ha dado cátedra de lo que es la humildad, el perdón y el respeto ante los contrincantes de su progenitora.

Llevamos meses pegados a nuestros televisores y a los 24/7 para estar pendiente de la nuestra. Y la nuestra, desde que pisó la casa, supo que llegaría para quedarse. Ha representado dignamente nuestro país y por eso, indiscutiblemente, es la ganadora. Desde los tiempos de Tito Trinidad, no se sentía furor en nuestra gente. Todos los domingos en que estuvo en peligro de eliminación nos puso con el corazón en la boca en cada posicionamiento. Cada lunes de gala de eliminación y bajaba las escaleras gritando a los cuatro vientos: “¡Voto perdido!”, “¡Huracán categoría 6, 7, 8, 9, 10!”, “¡Boricua en la casa!”, nos ponía a brincar en las sillas.

Maripily fue el pretexto para que muchas familias se reunieran semana tras semana a disfrutar de las galas. De igual modo, convocó multitudes sin saberlo; en negocios, plazas públicas alrededor de toda la isla. Revolucionó las redes sociales, y levantó chats grupales en WhatsApp. Nos puso a todos a votar más de una vez. Impuso la moda en la casa y demostró que conoce excelentemente el mundo artístico. Dejó ver que más allá de modelo, es empresaria, artista y boricua de pura cepa. No hubo un solo artista que entrara a la casa que no le saludara con cariño y respeto. Eso no lo pueden decir otros de la casa.

Maripily es, definitivamente, la reina de la casa. La ganadora de todos los puertorriqueños y latinos de Estados Unidos. Insisto, se consagró e inmortalizó. Ella es una Maripily antes y después de la casa. Es una de nuestras embajadoras, que continuará dando mucho de qué hablar. Su tenacidad, fuerza, entrega y pasión la hacen una campeona en todos los sentidos de la palabra.

¿Por qué digo que Maripily es símbolo de nuestra identidad? Porque es cierto. Primero definamos, ¿qué es la identidad? La identidad es eso que nos ayuda a entender quiénes somos, de dónde venimos y hacia dónde vamos. La identidad es un concepto complejo que se refiere a la percepción que una persona tiene de sí misma, así como a la forma en que es percibida por los demás. La identidad está influenciada por una variedad de factores, incluyendo el género, la etnia, la nacionalidad, la religión, la orientación sexual, las experiencias personales y la cultura en la que se ha crecido.

La identidad cultural es otro aspecto importante de la identidad. Se refiere a la pertenencia y conexión a un grupo cultural específico, que puede incluir tradiciones, idioma, costumbres y valores compartidos. La identidad cultural puede ser especialmente significativa para las personas que pertenecen a minorías étnicas o culturales, ya que puede ayudar a mantener un sentido de pertenencia y orgullo. Es importante tener en cuenta que la identidad no es estática ni universal. Puede variar según el contexto y puede ser influenciada por diferentes factores en diferentes momentos de la vida. Además, la identidad no debe ser utilizada como una herramienta para discriminar o excluir a otros, sino como una forma de comprender y celebrar la diversidad humana. Ella es símbolo de nuestra identidad nacional y cultural.

Maripily se creció ante nuestros ojos y los ojos de muchos. Ha escrito un nuevo capítulo en la historia de su vida y en la de los puertorriqueños. ¡Hoy y siempre te celebramos! Te mereces todo lo bueno.