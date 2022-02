Cada acción y evolución que Argos ha dado en la isla representa su compromiso sólido con Puerto Rico y reciproca un legado de 50 años de historia y orgullo boricua que han decidido mantener, robustecer y llevar al siguiente nivel.

En tiempos en los que nuevas inversiones en las empresas no son la norma, ya que la pandemia impuso grandes retos económicos al sector productivo del país, Argos no se amilanó y continuó firme con su plan de transformación para así ofrecer a sus clientes —ferreteros y de concreto—, soluciones extraordinarias que los acompañen en el proceso de reconstrucción de Puerto Rico. No solo añadió capacidad con un nuevo sistema de mezclado, sino que incluyó la instalación de una moderna empacadora en la Planta Dorado, con una inversión millonaria, lo que le brinda un mayor rendimiento en la operación logística y, con ello, un abastecimiento más confiable, además de procesos más seguros, por su tecnología de última generación. Hoy por hoy, Argos puede empacar hasta 3,000 sacos de cemento por hora y hace sus entregas en 24 horas o menos en toda la isla.

PUBLICIDAD

Esta nueva empacadora aporta al mejoramiento de los procesos internos de la compañía y contribuye al cuidado del medioambiente, al permitir un empacado más robusto y ecoamigable. A su vez, mejora la calidad del saco de cemento en su presentación final y el sistema de control de peso, mientras posibilita asegurar, en mejor medida, el control de la calidad del producto entregado al consumidor final.

La nueva empacadora aporta al mejoramiento de los procesos internos de la compañía y contribuye al cuidado del medioambiente. ( Suministrada )

Argos revolucionó la industria y fue proactiva para atender la dinámica del mercado y asegurar la competitividad y la sostenibilidad de sus operaciones, servir mejor a sus clientes y mantener la calidad del cemento que le distingue. Además, se ha distinguido por ofrecer un portafolio ampliado de productos y el abastecimiento en la isla, y por fortalecer la proyección de Puerto Rico como eje logístico y exportador del Caribe.