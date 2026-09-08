Este año, el presidente de la AGC-PR 2015 y actual presidente de Del Valle Group LLC será honrado con el prestigioso Premio Alejandro S. Herrero, el máximo galardón de la industria de la construcción.

El premio será entregado en la Cena de Gala Anual de la AGC-PR el viernes, 11 de septiembre de 2026 en El Conquistador Resort.

Conoce detalles de la carrera del Ing. Reynolds, sus aportaciones a la AGC-PR y su mirada hacia el futuro de la construcción.

¿Qué significa para ti el premio Alejandro S. Herrero?

Es una distinción de mucho valor para mí, porque representa un reconocimiento a muchos años de esfuerzos en la industria de la construcción. Es un honor haber sido seleccionado por mis colegas y pasar a ser parte del grupo de profesionales que, a través de los pasados 45 años, ha recibido este premio por su trayectoria en la industria.

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¿Qué te distingue como profesional y líder de la industria?

Quizás, lo que más me distingue es mi disposición para enseñar y compartir experiencias con otros pares en la industria. Como líder de este importante sector de la economía, participo en diversas asociaciones que apoyan a la industria local y atienden las necesidades del sector de la construcción en Puerto Rico.

¿Qué representa la AGC para la industria de la construcción?

La AGC es una gran asociación con un valor inmensurable para la industria de la construcción. Se distingue por los servicios que brinda a sus socios y su apertura para escuchar asuntos vitales que inciden en nuestra industria. Gracias a la estrecha relación entre el Capítulo de AGC local y el nacional —AGC of America—, nuestro trabajo como gremio trasciende las costas de Puerto Rico.

¿Qué influencia ha tenido la AGC en tu carrera?

Ha sido una protagonista esencial en el desarrollo de mi carrera. A través de sus seminarios, almuerzos instructivos y comités, que fomentan las relaciones con el ente gubernamental a nivel local y federal, la AGC les provee a todos sus socios una voz fuerte que representa los asuntos críticos de la industria. Sin su voz, llevar el mensaje de la industria sería una tarea bien difícil.

¿Cuál ha sido tu aportación más importante a la asociación y a la industria?

En la asociación, por más de 15 años, he asumido diferentes responsabilidades como director, presidente, tesorero, National Governor de AGC of America y muchas otras, a través de las cuales he aportado mi granito de arena para construir un mejor Puerto Rico. En términos de la industria, como ingeniero, he construido y supervisado muchas obras importantes por todo Puerto Rico. Algunas de las que más resaltan son el puente entre Barceloneta y Manatí en la PR-22, el Tren Urbano y el Puerto de las Américas. Pero, tal vez, la aportación más importante, es haber creado trabajo para tantos empleados que día a día salen a levantar las obras.

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¿Qué es lo que más disfrutas de tu profesión como ingeniero?

La construcción es una industria bien dinámica, capaz de convertir una idea en realidad. Me da gusto observar cómo se construye cada proyecto y su función para mejorar el diario vivir, ya sea un puente uniendo comunidades o un sistema de transporte urbano facilitando el movimiento de las personas.

¿Por qué escogiste ser ingeniero?

Siempre me ha gustado resolver problemas y crear sistemas eficientes que hagan el diario vivir mucho más práctico. Esa mentalidad me dirigió a convertirme en ingeniero. Hice mi carrera en la construcción porque fue una actividad que siempre me llamó la atención.

¿Dónde estudiaste?

Soy ingeniero civil graduado de la Universidad Santa María la Antigua, en Panamá, y tengo una maestría en Ingeniería Estructural de la Universidad de Texas, en Austin.

¿Qué te trajo a Puerto Rico?

La verdad es que quedé impresionado con la ciudad de San Juan desde la primera vez que pisé suelo boricua en noviembre de 1987 en el viaje de luna de miel. Seis meses más tarde (abril de 1988), ya me había mudado a Puerto Rico tras aceptar una oferta de trabajo. Desde entonces, han pasado más de 38 años.

¿En cuántos proyectos has trabajado y cuál ha sido el más retante?

Realmente la cuenta es grande. He supervisado o trabajado en más de 350 proyectos. El Tren Urbano, sin duda, fue un gran reto. Logramos acabarlo gracias a que fuimos suficientemente tenaces.

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¿Cuál ha sido el proyecto que más satisfacción te ha brindado?

La construcción del puente sobre el río Morovis en el barrio San Lorenzo. En el huracán María, esa comunidad quedó incomunicada cuando el río se llevó el puente existente. Fue un proyecto que requirió eficiencia y rapidez, debido a la importancia del proyecto para la comunidad.

¿Cómo ves el futuro de la construcción?

La construcción en Puerto Rico seguirá creciendo debido a que tenemos diferentes necesidades de infraestructura que se deberían atender en un futuro cercano. Los retos proyectados están relacionados con la disponibilidad de mano de obra y la inflación en los costos de construcción.

¿Qué opinas sobre la integración de la inteligencia artificial (IA) en la construcción?

La IA está surgiendo como una herramienta de apoyo adicional que ayudará a agilizar las tareas administrativas de proyectos.

¿Qué aconsejas a los estudiantes de ingeniería como futuros líderes de la industria?

Que se den la oportunidad de formarse y prosperar en Puerto Rico. En Puerto Rico tenemos universidades muy buenas de las cuales se están graduando excelentes profesionales con potencial de hacer grandes aportaciones al desarrollo socioeconómico en nuestra industria.