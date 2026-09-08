La AGCPR Workforce Development Foundation (AGCPRWDF), brazo formativo de la Asociación de Contratistas Generales de América, Capítulo de Puerto Rico (AGC-PR), presentó los resultados de su Programa de Aprendizaje Registrado (RAP, por sus siglas en inglés). Los datos evidencian la efectividad del programa en la capacitación de trabajadores de la construcción.

Los adiestramientos comenzaron en agosto de 2025 en la Workforce Development Academy, en Arecibo, y Huertas College, en Caguas. La primera cohorte de aprendices constó de 48 aprendices de 14 empresas. La tasa de retención promedio fue de 89 % en los programas de uno y dos años. Los adiestramientos de un año reportaron una tasa de retención de 100 %. Al cabo del primer año, siete aprendices completaron los requisitos para recibir la certificación de Obrero (programa de un año).

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Asimismo, se informó que los participantes tuvieron acceso a nuevas oportunidades. En términos de salario, en 2025 el salario promedio de estas personas fue de $25,555, lo que representa un aumento de 11 % sobre lo reportado en 2024.

Todos los participantes opinaron que los adiestramientos son excelentes y los recomendarían a colegas o familiares, según una encuesta de satisfacción realizada entre los aprendices. Los testimonios destacaron la calidad de los instructores a quienes describieron como “muy pacientes, comprensivos y dinámicos” y la creación de relaciones “sólidas y formativas” con los mentores. Asimismo, sobre el currículo técnico, los participantes resaltaron su profundidad y la utilidad en los proyectos de las destrezas y el conocimiento adquirido.

Estos resultados consolidan la iniciativa de AGC-PR como una herramienta esencial para fortalecer la fuerza laboral y elevar los estándares profesionales de la industria. Asimismo, validan la efectividad y relevancia del currículo basado en las necesidades específicas de la industria local.

Al presente, la AGCWDF está completando el periodo de matrícula de la segunda cohorte, apoyando a los contratistas a preparar la documentación y asegurando los fondos federales para cubrir los reembolsos que ofrece el programa.

Financiada con fondos federales, ya fue aprobada la distribución de más de $2 millones en reembolsos a los patronos de los aprendices de la primera cohorte (2025-2026). Los reembolsos cubren el 50 % del costo del aprendizaje y hasta el 90 % del costo de la nómina de los empleados activos en el programa.

Las compañías interesadas en el programa de aprendizajes registrados de la AGCWDF, pueden llamar a Marlyn Martínez, directora de la fundación al 787-781-2200.