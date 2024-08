Establecida en 1964 como Bird Construction Co. por los ingenieros Esteban Bird, Miguel Sabater y Rigoberto Rivera, la joven empresa estuvo a cargo de obras que todavía le sirven al pueblo, como el Centro de Bellas Artes de Santurce, el Coliseo Rubén Rodríguez y el Centro Judicial de San Juan.

En el 2001, los fundadores de Bird pasaron exitosamente el batón a un grupo de profesionales que ya laboraban en la empresa, compuesto por Miguel Sabater, José Rodríguez Baldrich, Roberto Sabater, Manuel Deliz, Miguel Colón Rodas, Israel Delgado, Celestino Torres, Néstor Rodríguez, José Matos, Francisco Guevara y Carlos García. Entre sus proyectos más importantes se encuentran la Cárcel de Bayamón, Ciudadela Fase I y II, Vanderbilt Hotel Towers y el Centro Internacional de Mercadeo.

PUBLICIDAD

Tras el retiro de algunos miembros, en el 2011, surge la tercera generación formada por Eduardo Pardo, Eric Droz, Omar López, Manuel Deliz y Néstor Rodríguez, quienes fundaron Bird Group, LLC. Ellos diversificaron los servicios y exploraron nuevos mercados. Comenzaron a remodelar y revivir estructuras existentes, al tiempo que perseguían grandes obras como, The Mall of San Juan, Ciudadela Fase III, Vanderbilt Hotel y, más recientemente, el VA Mental Health and Recovery Center.

Actualmente, la empresa participa en los proyectos de reconstrucción y modernización de infraestructura de Puerto Rico. Su equipo de trabajo mira al futuro, con esperanza y ánimo de continuar construyendo, fiel a los valores recibidos de sus predecesores.