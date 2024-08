Siguiendo una tradición que trasciende décadas, el Colegio de Contadores Públicos Autorizados de Puerto Rico (CCPA) presentará sus recomendaciones para los candidatos a la gobernación en su Convención Anual, a celebrarse desde el jueves, 29 de agosto al domingo, 1 de septiembre en El Conquistador Resort.

El documento, cuyo lanzamiento formará parte del Encuentro de Candidatos en la Convención Anual, abordará las recomendaciones de la institución desde cinco enfoques temáticos: salud, educación, administración financiera, desarrollo económico y el sistema contributivo.

Para la presidenta del CCPA, Edmy Rivera Colón, este documento se genera desde un compromiso institucional “con promover y proteger el desarrollo socioeconómico de Puerto Rico. En este encuentro que tendremos con los candidatos, se discutirán a fondo las recomendaciones, las cuales aspiramos a que sean consideradas e incluidas en sus plataformas de gobierno”, articuló.

Rolando López Rivera, presidente del Comité sobre Política Pública del Colegio de CPA. ( Suministrada )

Bajo la dirección del Comité sobre Política Pública, este foro se usará como plataforma para presentar las propuestas del CCPA. El proceso de redacción de las propuestas “incluyó análisis de estudios, grupos focales y entrevistas con personas con conocimiento y experiencia en cada uno de estos temas, muchos de los cuales son miembros del CCPA”, articuló Rolando López Rivera, expresidente del CCPA y presidente del comité. Agregó que el foro busca, además, promover un intercambio de ideas, de manera que los candidatos puedan presentar alternativas o sugerencias a las recomendaciones que el CCPA presenta, si eso fuera prudente o necesario para hacerlas suyas.

En el marco del próximo ciclo electoral, por realizarse el 5 de noviembre de 2024, López Rivera anticipó que el CCPA tiene como objetivo buscar el alineamiento de todas las partes interesadas en las propuestas presentadas y que, una vez aceptadas, se desarrollen mecanismos viables para alcanzar estas metas.

A estos efectos, en el área de salud, el Colegio impulsó la creación un grupo de trabajo (o task force) para profundizar la educación del aspecto financiero y operativo del sistema de salud, con miras a su reestructuración administrativa y reglamentaria. Simultáneamente, el CCPA propone lograr el robustecimiento de su repositorio de datos para, entre otras cosas, “puntualizar la revisión de las estrategias de retención de nuestros profesionales”, señaló López Rivera.

En el aspecto de educación, Rivera Colón apuesta a la creación de un sistema “solvente y efectivo” para fortalecer el sistema educativo de Puerto Rico, el cual enfrenta una merma en los índices de matrícula, un aumento en la deserción escolar y bajos índices de aprovechamiento. “Necesitamos un sistema no solo que mejore el acceso a los recursos educativos, pero uno enfocado en mejorar la calidad y preparación de los estudiantes para que puedan enfrentar desafíos a futuro y continuar con sus estudios superiores”, sostuvo.

Por su parte, López Rivera, avisó que, entre las propuestas, se plantean recomendaciones para analizar el gasto total del departamento, particularmente el gasto de nómina, de manera que se puedan identificar oportunidades para mejorar la compensación de los maestros y se cumplan con los parámetros establecidos por la Ley 85, Reforma Educativa, con respecto al costo por estudiante. Un análisis completo ayudaría a identificar maneras para optimizar costos, reforzar la infraestructura de las escuelas, actualizar los salones, equipos y materiales y “mejorar las metas de aprovechamiento y programas de desarrollo para los estudiantes y la facultad”, indicó.

En el aspecto de la administración financiera, el CCPA examinó el Plan Fiscal del Gobierno y los señalamientos de la Junta de Supervisión Fiscal como parte de su análisis para desarrollar sus propuestas. A tales efectos, López Rivera acertó que, “el sistema financiero está fragmentado”. Puntualizó que es menester una mayor “disciplina administrativa que obligue la fijación de parámetros de monitoreo de presupuesto y el cumplimiento de su implementación”, expandiendo sobre la importancia de mejorar la capacidad técnica de los empleados y el establecimiento de normas de rendición de cuentas que permeen en toda la administración gubernamental.

Por último, las recomendaciones al sistema contributivo se ciñen a la idea de elevar la competitividad de Puerto Rico en el marco mundial. Reconociendo que Puerto Rico tiene de las tasas contributivas sobre ingresos más altas del mundo, el CCPA apuesta a un examen del sistema que permita una reducción. Por otro lado, entienden que es prioritario desarrollar las medidas necesarias para atajar las potenciales implicaciones del impuesto mínimo global. Entre otras cosas, va a requerir el desarrollo de incentivos no contributivos aptos dentro de esta iniciativa.

“Queremos que la continuidad de las propuestas se mire como un plan de país, no solo del sistema contributivo, pero de todas las recomendaciones que nombramos. No se puede fraccionar, si queremos ver cambios positivos a futuro… las inversiones o cambios no se ven de aquí a seis meses, sino de cinco a diez años, pero, si no comenzamos no vamos a ver una reforma, tenemos que empezar a poner en práctica lo que queremos para el país ahora”, concluyó Rivera Colón, quien destacó que las recomendaciones estarán accesibles al público general luego del evento en la su Convención.