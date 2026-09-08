Para cualquier negocio que depende de su flota, un vehículo fuera de servicio no es solo un problema mecánico: significa tiempo perdido, operaciones interrumpidas y gastos adicionales no previstos. En un entorno donde la eficiencia lo es todo, contar con un aliado que comprenda plenamente las necesidades de una flota puede marcar la diferencia entre una operación que avanza sin contratiempos y una que se queda atrás.

Con esa premisa, Pep Boys Commercial Fleet ofrece a los negocios en Puerto Rico un programa diseñado para simplificar el mantenimiento automotriz y mantener las operaciones en movimiento. El programa atiende desde flotas pequeñas de tres vehículos hasta operaciones a gran escala de hasta 3,000 unidades, con servicios adaptados a las necesidades específicas de cada negocio.

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El programa va más allá de cambios de aceite o el servicio de gomas. Un equipo de técnicos certificados brinda cuidado automotriz especializado para flotas, con el objetivo de reducir el tiempo de inactividad, mejorar la eficiencia operativa y disminuir el costo total de mantenimiento.

Pep Boys cuenta con más de 30 centros de servicio en toda la isla, lo que garantiza acceso rápido sin importar dónde opere el negocio. Los miembros de Commercial Fleet reciben precios exclusivos y competitivos en gomas y servicios, apoyo dedicado y asistencia en carretera las 24 horas con servicio de remolque disponible.

Entre sus servicios distintivos se encuentra Tow2Pep, que permite a los conductores solicitar remolque para su vehículo 24/7 al centro Pep Boys más cercano. Cada visita también incluye una inspección PepCheck de cortesía, diseñada para detectar problemas antes de que se conviertan en reparaciones mayores.

La tecnología y la infraestructura son solo parte de la ecuación. Para una operación comercial, también es esencial saber a quién llamar cuando ocurre lo inesperado. Por eso, Commercial Fleet ofrece apoyo a nivel nacional, regional y de tienda, incluyendo a un representante personal de flota que guía a los clientes durante todo el proceso. Esta atención personalizada permite que el programa se adapte a negocios de distintos tamaños e industrias, mientras mantiene el servicio individualizado que cada cuenta necesita.

Los negocios interesados en conocer más sobre Pep Boys Commercial Fleet, pueden llamar al 787-276-5660, ext. 222. También pueden visitar PepBoysFleet.com o llamar al 1-800-55-FLEET.