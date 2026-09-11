Para la Desarrolladora JA, llegar a los 25 años significa que ha podido preservar los valores con los que comenzó la empresa mientras evoluciona para responder a las nuevas realidades del mercado. Sin duda, el mayor hito ha sido la continuidad de la empresa y la construcción de un legado familiar inculcado por el fundador, el ingeniero José R. Abrams Chávez.

Si en Desarrolladora JA pudieran resumir estos 25 años en una sola reflexión, dirían que ningún gran proyecto se construye solo. Cada logro de la empresa ha sido el resultado de la confianza de sus clientes y socios, del compromiso de sus empleados y de la perseverancia de una familia y un equipo que han creído en Puerto Rico. Estos años les han demostrado que cuando se trabaja con integridad, disciplina, pasión y visión de futuro, es posible superar las adversidades y seguir creciendo.

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La gerencia de Desarrolladora JA agradece a sus empleados por ser el corazón de la empresa y por convertir cada reto en una oportunidad para demostrar de qué están hechos; a sus clientes, por la confianza brindada a través de los años; y a Puerto Rico por permitirles ser parte de su desarrollo y por darles la oportunidad de construir aquí su legado.

Después de 25 años, en la empresa miran hacia atrás con orgullo, pero sobre todo miran hacia adelante con entusiasmo. Su mayor logro no son los proyectos que han construido, sino las relaciones, la confianza y el legado.

Seguirán creyendo en Puerto Rico, en su gente y en todo lo que todavía pueden construir juntos. Estos 25 años no son el final de una historia; son la base sobre la cual construirán los próximos 25 años.