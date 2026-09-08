En Puerto Rico, la preparación ante posibles interrupciones del servicio de agua es cada vez más relevante. Los periodos de sequía, las averías y la vulnerabilidad que puede provocar un evento atmosférico hacen que disponer de una reserva adecuada sea una consideración importante tanto para las familias como para los comercios y las industrias.

En ese escenario, Doctor Aqua, con su centro de distribución en Manatí, ofrece alternativas de almacenamiento diseñadas para responder a las diferentes necesidades de capacidad y espacio. Su inventario incluye cisternas residenciales e industriales, así como modelos verticales, horizontales y de bajo perfil que permiten aprovechar las áreas en donde una cisterna convencional podría resultar difícil de instalar.

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Doctor Aqua es el distribuidor exclusivo de los tanques y cisternas ECOTANK. ( Suministrada )

La variedad de tamaños y configuraciones permite evaluar cada propiedad de manera distinta. En residencias con espacios limitados, pueden considerarse modelos compactos o planos, mientras que los hogares con mayor consumo, comercios y operaciones industriales pueden requerir sistemas de mayor capacidad. La selección adecuada dependerá del espacio disponible, el uso previsto y la cantidad de agua que se desee mantener como reserva.

Pero, la capacidad no es el único elemento que debe tomarse en consideración. La calidad del material utilizado para almacenar el agua también cumple una función importante. Doctor Aqua es el distribuidor exclusivo de los tanques y cisternas ECOTANK, fabricados con tres capas de polietileno virgen, cuya construcción ayuda a impedir el paso de la luz al interior del tanque y, con ello, a reducir las condiciones que favorecen el desarrollo de algas y microorganismos.

Estas cisternas están fabricadas con materiales aprobados por la agencia federal FDA (siglas de la Administración de Medicamentos y Alimentos), para el almacenamiento de agua, y cuentan con protección contra los rayos ultravioleta (UV 20), características dirigidas a ofrecer resistencia y a contribuir a la conservación adecuada del agua almacenada. Al tratarse de un recurso destinado al uso cotidiano de las familias y a diferentes operaciones comerciales, escoger un sistema de almacenamiento de calidad cobra especial importancia.

La variedad de tamaños y configuraciones permite evaluar cada propiedad de manera distinta. ( Suministrada )

La realidad climática de Puerto Rico también refuerza la necesidad de planificación. Los episodios de sequía pueden ejercer presión sobre el suministro de agua y, durante la temporada de huracanes, una emergencia puede provocar interrupciones que se extiendan por varios días. Tener una reserva disponible permite a las familias y negocios estar en una mejor posición para enfrentar estos escenarios.

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La compañía cuenta con un amplio inventario de productos y equipos. ( Suministrada )

Por esa razón, la instalación de una cisterna no es solo una comodidad. Para muchas propiedades se ha convertido en parte de una estrategia básica de preparación y resiliencia. Más que reaccionar a una emergencia, la recomendación es evaluar con anticipación la capacidad necesaria y escoger un equipo que represente una inversión duradera.

Quienes estén considerando incorporar o ampliar su reserva de agua, visiten las instalaciones de Doctor Aqua, en Manatí, para ver las distintas alternativas disponibles y recibir orientación sobre el modelo y la capacidad que mejor se adapten a su espacio y necesidad.

En tiempos en los que la preparación cobra mayor importancia, contar con una reserva de agua adecuada puede hacer una diferencia significativa. La capacidad, la resistencia del tanque y la protección del agua almacenada son factores que deben evaluarse antes de tomar una decisión.

Recuerda: el agua es el recurso más necesario e importante del planeta, nutre cada célula del cuerpo. Por esto, siempre es importante manejarla de forma correcta. Sin agua de calidad es imposible que exista buena salud y calidad de vida.

Para información, llama al 787-884-7079, o accede a doctoraquapr.com.