Construir en Puerto Rico es apostar por su futuro. Cada proyecto que comienza representa inversión, desarrollo, empleos y nuevas oportunidades para la isla. Llevarlo de la planificación a la realidad requiere experiencia, capacidad y aliados que entiendan el valor de esa inversión.

En United Surety & Indemnity Company (USIC) conocen de cerca esa realidad. Por más de 35 años, han formado parte del mercado asegurador de Puerto Rico, respaldando proyectos, empresas e industrias y construyendo relaciones basadas en experiencia, conocimiento y confianza. Su trayectoria en fianzas y propiedad les permite responder a necesidades importantes de la industria de la construcción. Son líderes en el mercado de fianzas en Puerto Rico y cuentan, además, con soluciones como Builder’s Risk, diseñadas para proteger la obra y la inversión durante el proceso de construcción.

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A esa experiencia se suma su clasificación financiera A (Excelente) de AM Best, que USIC ha mantenido durante 30 años consecutivos, reflejo de la estabilidad financiera que ha distinguido a la compañía a lo largo del tiempo. Esa fortaleza también está en su gente. Cuentan con profesionales que conocen las particularidades de hacer negocios en Puerto Rico y trabajan de cerca con productores, contratistas, desarrolladores y socios de negocio. Un equipo que entiende que cada proyecto tiene necesidades distintas y que la capacidad de responder es lo que hace la diferencia.

Hay algo que también define quiénes son: son de aquí. Han visto cómo la industria de la construcción ha transformado a Puerto Rico. Han crecido junto a quienes son parte de la industria de la construcción y conocen de primera mano el esfuerzo detrás de cada proyecto que contribuye a su desarrollo. Seguirán evolucionando y preparándose para lo próximo. Porque el futuro de Puerto Rico continúa construyéndose todos los días y, en USIC, seguirán respaldando a quienes lo hacen posible.