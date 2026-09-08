Estimados socios:

Iniciamos la 52.ª Convención Anual y Expo Construcción de la AGC-PR con el corazón lleno de agradecimiento y alegría. Gracias a ustedes, la convención de la AGC-PR es, sin duda, el evento cumbre de la industria de la construcción.

Me complace comunicarles que este año regresamos con un lleno total, tanto en la exhibición como en las habitaciones. Asimismo, las dos rondas del XXIX Torneo de Golf —para impulsar el desarrollo laboral y la educación de ingenieros en Puerto Rico— han recibido un apoyo contundente de jugadores y auspiciadores, entre ellos Ford Puerto Rico, donante de dos vehículos para las rifas.

PUBLICIDAD

Nuestro programa de convención tiene el fin de reafirmar y fortalecer la industria de la construcción como motor de desarrollo económico, empleos, y progreso en Puerto Rico. Cada reunión, seminario y celebración busca reforzar nuestras capacidades como empresas y la voz de la AGC-PR como representante de la industria.

Ya sean los salones de actividades del hotel o las áreas de exhibición, cada espacio ha sido transformado para maximizar el potencial de cada encuentro. Nuevamente, la Expo Construcción se ha posicionado como una plataforma de primera para los suplidores de equipo, materiales y servicios de construcción, empresas comprometidas con la innovación y la tecnología moderna. Los invito a visitar los booths y a crear vínculos con estas empresas que comparten nuestros valores de integridad, responsabilidad y destreza.

Quiero aprovechar este espacio para recordarles la Reunión Anual de Socios a las 8:00 a.m. el viernes, 11 de septiembre. En ella atenderemos temas de alta relevancia, incluyendo las enmiendas al Reglamento de la AGC-PR. Luego, llevaremos a cabo la 8.ª Conferencia Ejecutiva de la AGC-PR donde escucharemos importantes mensajes de diferentes líderes reconocidos en la industria de la construcción, incluyendo el presidente de la AGC Nacional, Rick Andritsch; y Sergio Marxuach, director de política pública del Centro para una Nueva Economía.

Fortalecer nuestra industria también significa celebrar nuestros esfuerzos y logros. Este año, reconocemos con el Premio Alejandro S. Herrero la trayectoria de nuestro apreciado Ing. Humberto Reynolds. Su legado de excelencia como ingeniero y líder de la construcción en Puerto Rico está plasmado en cada estructura construida a lo largo de más de casi cuatro décadas y en cada función que ha asumido en la Junta de la AGC-PR, durante los pasados 15 años, incluyendo la presidencia en el 2015.

PUBLICIDAD

Asimismo, el sábado 12 de septiembre premiaremos el desempeño de la columna vertebral de la industria, los empleados de la construcción; y, luego celebraremos en grande en la Fiesta Familiar de la AGC-PR. La fiesta será amenizada por dos reconocidas agrupaciones, Oscarito y Los Rabanes.

El éxito de esta convención es reflejo del inmenso amor que todos sentimos por nuestra industria y del empeño de construir un Puerto Rico donde todos podamos progresar. ¡Gracias!

Comité de Convención de la AGC-PR 2026

Ing. Ismael Sánchez

Presidente

Asociación de Contratistas Generales, Capítulo de Puerto Rico 2026

Desarrollos Metropolitanos

Ana M. Fernández

Presidenta

Comité de Ayuda Comunitaria

Desarrollos Metropolitanos

Ing. Manuel A. Suárez Miranda

Presidente

Comité de Convención

RB Construction Group

Ing. Alejandro Abrams

Presidente

Comité de Golf

Desarrolladora J.A.

Ing. Humberto Reynolds

Comité de Convención

Del Valle Group, LLC.

Ing. Luis O. Rivera

Comité de Convención

Del Valle Group, LLC.

José Fullana

Comité de Convención

F&R Construction

Dra. Ali Soami Vargas

Directora Ejecutiva

Asociación de Contratistas Generales, Capítulo de Puerto Rico

Ivelisse Molina

Asistente Administrativa

Asociación de Contratistas Generales, Capítulo de Puerto Rico

Bianca Navarro

Directora de Mercadeo

Asociación de Contratistas Generales, Capítulo de Puerto Rico

Kenia González

Asistente Administrativa

Asociación de Contratistas Generales, Capítulo de Puerto Rico

Marlyn Martínez

Directora de Desarrollo Laboral

Asociación de Contratistas Generales, Capítulo de Puerto Rico

Erika Nieves

Asistente

Asociación de Contratistas Generales, Capítulo de Puerto Rico

La autora es directora ejecutiva de la AGC-PR.