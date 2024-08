Habitat for Humanity of Puerto Rico (Habitat Puerto Rico) es una organización sin fines de lucro con una trayectoria de más 25 años en la isla, siendo la afiliada local de la entidad global Habitat for Humanity International, con presencia en los 50 estados de Estados Unidos y sobre 70 países. Fundada en Puerto Rico en el 1997, ayuda a individuos o familias a lograr estabilidad, autosuficiencia y la oportunidad de tener un mejor futuro, a través de programas de vivienda asequible y capacitación.

Ofrece a familias o individuos de bajos o medianos ingresos los siguientes programas:

Adquisición de Vivienda: Construcción y rehabilitación de viviendas asequibles, y facilitación de la venta a personas trabajadoras en necesidad de una vivienda propia. Ya sea en terrenos y estructuras donadas o adquiridas con donativos monetarios, a través de propiedades unifamiliares o multifamiliares, apoya a las personas interesadas en convertirse en dueñas de su propio hogar por primera vez, guiándolas durante todo el proceso de adquisición de la propiedad.

Reparación de Vivienda: Ya sea a causa de desastres naturales, construcción deficiente o deterioro, repara y realiza mejoras a viviendas para convertirlas en propiedades seguras, resilientes y duraderas.

Capacitación: Educación financiera y de mantenimiento del hogar, y cursos en destrezas básicas de construcción (Habitat Builds PR), entre otros ofrecimientos programáticos.

“A través de nuestros diversos programas hemos podido entregar 60 viviendas, reparado 843 en 28 municipios e impactado a 410 participantes en nuestro programa de capacitación de destrezas básicas de construcción. Todo esto, gracias a la gran labor de nuestros empleados, colaboradores, aliado y, voluntarios, que nos ayudan a llevar nuestra misión a más personas”.

Para el 2024, la organización tiene como meta otorgar viviendas adicionales en los pueblos de Caguas y Bayamón, así como continuar desarrollando los programas de Reparación de Vivienda y Capacitación.

Los interesados en unirse a la misión de Habitat for Humanity of Puerto Rico y a sus diversos programas, puede acceder a habitatpr.org, para mayor información o llamar al 787-368-9393.