Gran parte de la infraestructura que sostiene el desarrollo de Puerto Rico comienza donde pocas veces se ve: bajo tierra. Antes de que una estructura se levante, existen condiciones de suelo que evaluar, cimentaciones que desarrollar y soluciones de ingeniería que resultan determinantes para la seguridad y el desempeño de una obra.

Ese es, precisamente, el espacio en el que JPI Construction ha desarrollado su experiencia. Bajo el liderazgo de su presidente, el Ing. Jaime Picorelli, la empresa se ha especializado en construcción geotécnica, cimentaciones profundas e infraestructura civil pesada, participando en proyectos que requieren conocimiento técnico, equipos especializados y capacidad para responder a condiciones complejas.

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Para el Ing. Picorelli, la frase que hoy acompaña a la empresa —Building Puerto Rico from the Ground Up— representa mucho más que un concepto de marca. Resume la naturaleza del trabajo que realiza JPI y la importancia que tiene una base sólida en el desarrollo de la infraestructura del país.

La construcción geotécnica ocurre, en muchas ocasiones, lejos de lo que finalmente será visible para el público. Sin embargo, las decisiones y trabajos que se realizan durante esas primeras etapas pueden ser fundamentales para todo lo que se construye posteriormente. Es una responsabilidad que requiere planificación, precisión y un equipo con la experiencia necesaria para identificar soluciones de acuerdo con las particularidades de cada proyecto.

Capacidad que comienza con las personas

Para JPI Construction, esa capacidad técnica va acompañada de una inversión constante en su gente, equipos y recursos. Ingenieros, supervisores, operadores y profesionales de distintas áreas trabajan de manera integrada para llevar cada proyecto desde la planificación hasta su ejecución, con un enfoque en seguridad, calidad y resultados.

Esa combinación de experiencia y capacidad operacional ha permitido a JPI continuar evolucionando y asumir proyectos cada vez más exigentes, mientras fortalece relaciones con clientes, contratistas, ingenieros, desarrolladores y otros profesionales de la industria.

Una industria que se construye en conjunto

Como miembro de AGC, Capítulo de Puerto Rico, JPI reconoce también el valor de los espacios que reúnen a los distintos sectores de la construcción.

La convención anual de la AGC-PR representa una oportunidad para intercambiar conocimiento, fortalecer relaciones profesionales y conversar sobre los desafíos y oportunidades que definirán el futuro de la construcción en Puerto Rico. Para JPI, mirar hacia ese futuro significa continuar fortaleciendo sus capacidades, desarrollando su equipo y estando preparado para responder a las necesidades de infraestructura del país. Porque antes de lo que todos pueden ver, existe un trabajo esencial que comienza desde las bases.

Para información, llama al 787-620-0184 o accede a www.jpiconst.com.