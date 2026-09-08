La seguridad como infraestructura crítica
El sistema EST4 de Edwards permite escalar sin desechar la inversión previa: el cableado de cobre o fibra se reutiliza en topologías flexibles y crecer se convierte en una decisión de plataforma
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En el sector industrial, donde el cumplimiento regulatorio no admite pausas, la seguridad se ha convertido en parte de la infraestructura crítica de la operación. Las empresas han comenzado a abrazar la tecnología y están migrando hacia plataformas que integran la detección de incendios, la comunicación de emergencia, el control de acceso, la CCTV y la megafonía en una sola arquitectura, con ciberseguridad reforzada y reportes en tiempo real.
El sistema EST4 de Edwards permite escalar sin desechar la inversión previa: el cableado de cobre o fibra se reutiliza en topologías flexibles y crecer se convierte en una decisión de plataforma. Todo sin ceder en el cumplimiento de las normas NFPA ni en la certificación UL 864.
“La industria farmacéutica y manufacturera en Puerto Rico comienzan a dar el próximo paso: invertir en una capa de software que gestione, en tiempo real, quién entra a cada cuarto limpio o área regulada y documente cada acceso con la trazabilidad que exigen la FDA y los auditores”, explicó Ángel Ricky San Miguel, presidente de BTC Inc. “Nuestra empresa los acompaña en el proceso desde el diseño hasta la instalación”, destacó San Miguel.
Este contenido comercial fue redactado y/o producido por el equipo de GFR Media.