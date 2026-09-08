En el sector industrial, donde el cumplimiento regulatorio no admite pausas, la seguridad se ha convertido en parte de la infraestructura crítica de la operación. Las empresas han comenzado a abrazar la tecnología y están migrando hacia plataformas que integran la detección de incendios, la comunicación de emergencia, el control de acceso, la CCTV y la megafonía en una sola arquitectura, con ciberseguridad reforzada y reportes en tiempo real.

El sistema EST4 de Edwards permite escalar sin desechar la inversión previa: el cableado de cobre o fibra se reutiliza en topologías flexibles y crecer se convierte en una decisión de plataforma. Todo sin ceder en el cumplimiento de las normas NFPA ni en la certificación UL 864.

“La industria farmacéutica y manufacturera en Puerto Rico comienzan a dar el próximo paso: invertir en una capa de software que gestione, en tiempo real, quién entra a cada cuarto limpio o área regulada y documente cada acceso con la trazabilidad que exigen la FDA y los auditores”, explicó Ángel Ricky San Miguel, presidente de BTC Inc. “Nuestra empresa los acompaña en el proceso desde el diseño hasta la instalación”, destacó San Miguel.