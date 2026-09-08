Cuando un proyecto requiere una cisterna, la calidad del producto, la confiabilidad del suplidor, la garantía que la respalda y el cumplimiento en el tiempo de entrega son factores esenciales.

Durante más de 35 años, Puerto Rico Water se ha comprometido a apoyar a contratistas, desarrolladores y profesionales de la construcción, ofreciendo cisternas de alta calidad y el respaldo necesario para ayudarles a completar sus proyectos a tiempo.

Su experiencia y trayectoria la han convertido en LA AUTORIDAD EN CISTERNAS™ en Puerto Rico. La empresa posee el conocimiento y la trayectoria necesarios para que cada proyecto cuente con un sistema de almacenamiento de agua adecuado.

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También es importante aclarar un tema que genera confusión en la industria: la agencia federal FDA no aprueba ningún tipo de cisterna. La FDA (siglas en inglés de la Administración de Alimentos y Medicamentos) regula el tipo de resina que se usa en la fabricación de cisternas. En este caso, la resina aprobada es “Food Grade”, o sea, para uso de agua potable; por lo tanto, el agua almacenada en ellas no adquiere color, sabor ni olor. Responsablemente, ninguna empresa debería promocionarse como “Aprobada por la FDA” porque no es la realidad.

La empresa netamente puertorriqueña cuenta con más de 35 años de experiencia ayudando a los puertorriqueños a tener agua segura, y respalda a sus clientes profesionales y residenciales con productos diseñados para responder a las exigencias de sus necesidades.

Puerto Rico Water también ofrece reemplazo de piezas y servicios de mantenimiento de cisternas a residencias. Si tu cisterna hace “taka taka”, pierde presión, se vacía muy rápido, se desborda o la bomba no enciende correctamente, puede necesitar el reemplazo de algún componente. Además, la empresa recomienda realizar mantenimiento preventivo de la cisterna cada seis meses para detectar a tiempo cualquier desgaste o problema y mantener el funcionamiento óptimo del sistema.