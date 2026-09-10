En la última década, la empresa de servicios integrales de construcción QB Group, LLC. ha consolidado su posición en la industria de la construcción en Puerto Rico bajo la dirección estratégica de su presidente, el ingeniero Francisco R. Bechara.

Desde su evolución como QB Construction, la firma ha desarrollado con éxito varios de los proyectos más grandes y complejos de la isla, tanto en el sector público como en el privado.

La trayectoria de la empresa se distingue por la diversidad de sus obras y un modelo de trabajo enfocado en altos estándares de ética e integridad empresarial desde la fase inicial hasta la entrega final del proyecto. Este enfoque le ha permitido mantener una sólida cartera de clientes habituales, respaldada por el cumplimiento y la superación de los objetivos establecidos en cada contrato.

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Una de sus puntas de lanza empresariales es la contratación general. La firma prioriza las fases de cada proyecto y el desarrollo de un equipo de construcción que trabaja hacia un objetivo común con el propietario, los arquitectos, los ingenieros y subcontratistas comerciales. Su objetivo es asegurar una comunicación adecuada entre todos los miembros del equipo y un proceso de toma de decisiones rápido y asertivo.

Su personal altamente calificado de ingenieros, arquitectos, agrimensores y superintendentes de proyectos, con más de $750 millones en proyectos completados, está disponible para las actividades de construcción. Con sus recursos, la empresa realiza todas las gestiones de contratación general, trabajos de hormigón armado, albañilería, yeso y carpintería. Para otros trabajos de especialidad, como los trabajos electromecánicos, selecciona a subcontratistas de primera categoría.