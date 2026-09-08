Shield Insurance Solutions destaca la importancia del manejo de riesgos en la industria de la construcción
Eventos atmosféricos, interrupciones operacionales y otras situaciones inesperadas pueden afectar la capacidad de una empresa para mantener sus operaciones
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En una industria donde la continuidad de las operaciones es fundamental para cumplir con los objetivos de cada proyecto, Shield Insurance Solutions exhortó a las empresas del sector de la construcción a adoptar un enfoque más estratégico y proactivo hacia el manejo de riesgos.
Eventos atmosféricos, interrupciones operacionales y otras situaciones inesperadas pueden afectar la capacidad de una empresa para mantener sus operaciones. Por ello, contar con las coberturas adecuadas debe ir acompañado de planificación, evaluación de riesgos y un plan de continuidad de negocio.
“Una póliza es una parte importante de la protección de una empresa, pero la preparación va mucho más allá. Nuestro objetivo es ayudar a nuestros clientes a identificar sus exposiciones y desarrollar estrategias que les permitan responder y recuperarse ante situaciones inesperadas”, expresó R. Alfonso Lozada Jr., principal oficial ejecutivo (CEO) de Shield Insurance Solutions.
La firma recomienda revisar periódicamente las coberturas y los planes de contingencia, establecer procedimientos de emergencia y contar con protocolos claros de comunicación y recuperación. Para Shield, la preparación no solo ayuda a proteger los activos de una empresa, sino también su estabilidad y capacidad de continuar operando.
Con una trayectoria enfocada en clientes comerciales, de construcción e industriales, Shield Insurance Solutions ofrece soluciones de seguros y manejo de riesgos respaldadas por un equipo de profesionales con amplia experiencia. La firma apuesta por un servicio personalizado y por convertirse en un socio estratégico que les ayude a proteger lo que han construido y prepararse para lo que puede venir.
Este contenido comercial fue redactado y/o producido por el equipo de GFR Media.