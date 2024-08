La industria del diseño, la construcción y la remodelación es una vibrante y un marcador de la actividad económica. Recientemente, hemos visto un despunte, por lo que se estima que cerca de cuatro millones de empleos en la industria estarán disponibles en los próximos diez años en Puerto Rico y Estados Unidos, a la vez que se estima que el 40 % de los actuales trabajadores de la construcción se retirarán en o antes del 2031.

Estos datos abren una ventana de oportunidades a una nueva generación interesada en desarrollarse en esta industria.

Así como The Home Depot es el socio estratégico de todos los PRO de la industria, es aliado perfecto para aquellos que interesan comenzar o fortalecer sus destrezas en esta industria de tantas oportunidades. En su innovador programa Path to Pro, The Home Depot ofrece herramientas educativas que permiten capacitar y construir la próxima generación de profesionales de oficios y proporcionar acceso PRO a los solicitantes de empleo listos para contratar.

PUBLICIDAD

The Home Depot es aliado perfecto para aquellos que interesan comenzar o fortalecer sus destrezas en la industria de la construcción. ( Suministrada )

Cada año, más personas tienen la oportunidad de desarrollar una carrera profesional en oficios con el programa Path to Pro Skills. Este programa de habilidades es la plataforma de formación virtual GRATUITA y autodidacta de The Home Depot, que permite fortalecer destrezas y encaminar el futuro profesional de todos aquellos que interesen desarrollarse en esta industria. El curso está diseñado para enseñar habilidades transferibles y conocimientos prácticos, descubrir opciones profesionales en el sector de los oficios cualificados, como lo son las áreas de electricidad, plomería, diseño y construcción, y manejo de sistemas de ventilación y refrigeración.

Para aquellos que ya son PRO, The Home Depot también tiene herramientas que facilitan su trabajo, le ayudan a fortalecer su negocio y reconocen la lealtad. Pro Xtra, lanzado en el 2012 para ofrecer beneficios con ofertas exclusivas, recompensas de pintura, precios por volumen, seguimiento de compras y autorización de compras a través de texto, ha sido ampliado con nuevas ventajas recientemente para reconocer y recompensar a sus clientes Pro. Los miembros de Pro Xtra ahora pueden obtener recompensas solo por comprar en The Home Depot con la posibilidad de desbloquear y canjear ventajas a través de la aplicación móvil de Home Depot. Cada vez que los miembros desbloquean una ventaja, pueden elegir entre diferentes opciones, como ventajas de alquiler de herramientas y dólares Pro Xtra. Además, pueden recibir bonificaciones sorpresa simplemente por ser socios.

El nuevo diseño del programa, centrado en los dispositivos móviles, permite a los socios realizar, fácilmente, un seguimiento de sus compras y ver los ahorros en tiempo real utilizando su ID virtual Pro Xtra en la aplicación en la caja de la tienda. Los miembros pueden acceder a su ID virtual desde la página de la cuenta en la aplicación y, a continuación, escanear su código de barras en la caja para realizar un seguimiento de sus gastos y ayudarles a obtener ventajas.

En Puerto Rico, tanto los PRO de la industria, así como aquellos que quieren ser parte de ella, cuentan con el apoyo de The Home Depot.

Para información, accede a https://www.pathtopro.com/es/.