El Torneo de Golf de AGC-PR es mucho más que un divertido compartir entre colegas y amigos; es la herramienta que posibilita el programa de asistencia económica para estudiantes de bachillerato en ingeniería [IS1.1] en universidades de Puerto Rico, en honor al legado del Ing. Alberto Richa.

En 2025, gracias al apoyo de los auspiciadores y jugadores, se recaudaron $80,000, donativo que se presentó en la Toma de Posesión 2026.

El programa de asistencia económica para futuros ingenieros ha beneficiado a más de 160 estudiantes de ingeniería civil, eléctrica o mecánica en universidades en Puerto Rico durante los pasados 34 años. Los estudiantes son seleccionados a través de un riguroso proceso de solicitud y entrevistas; deben estar matriculados a tiempo completo en una universidad en Puerto Rico y tomar al menos 15 créditos al semestre o 12 créditos al trimestre, mostrar evidencia de necesidad económica y cumplir con otros requisitos establecidos en el Reglamento del programa.

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La XXIX edición del Torneo de Golf de AGC-PR a celebrarse el 9 y 10 de septiembre de 2026, cuenta con la participación de casi 300 jugadores y el apoyo de auspiciadores comprometidos con el presente y el futuro de nuestra industria, incluyendo, entre otros, Ford Puerto Rico y Blue Ocean Marine PR.

Para obtener más información sobre el Programa de Asistencia Económica de AGC-PR, visita agcpr.com o llama al 787-781-2200.