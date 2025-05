En Amgen Manufacturing Limited (AML), el compromiso con servir es más que una misión corporativa, es la determinación con la que los empleados trabajan día a día para garantizar que la cadena de servicio mantenga su cadencia y los productos lleguen con la mejor calidad a los pacientes en el tiempo justo.

Desde su establecimiento en Puerto Rico hace más de 30 años, este ha sido el norte de la planta de Juncos, y hoy no solo cosecha éxitos en términos de calidad y producción, sino que, además, celebra por lo alto el reconocimiento del ingeniero Alberto A. Nido Silva como Gerente de Manufactura del Año, una exclusiva distinción que otorga la Asociación de Industriales de Puerto Rico.

“Amgen, como líder en la industria manufacturera, definitivamente ha sido clave en mi trayectoria profesional. No solo me dio la oportunidad de explorar nuevas áreas en mi carrera como ingeniero, sino que además he podido conocer diversos aspectos de la industria biomanufacturera y ser testigo de los métodos innovadores que empleamos, muchos de los cuales nos posicionan como referente a nivel global”, destacó el ingeniero, quien se desempeña como vicepresidente asociado y gerente de planta para el negocio de Formulación, Llenado e Inspección de AML.

Natural de Río Piedras, Nido se formó como ingeniero civil en el Recinto de Mayagüez de la Universidad de Puerto Rico (UPR), y continuó estudios posgrado en la Universidad de Purdue en Indiana, donde cursó una Maestría en Ingeniería Civil. Cuenta con más de 25 años de trayectoria, 19 de los cuales han transcurrido en AML, donde ha ocupado varios roles de liderazgo que lo han consolidado como un referente en diversas áreas del negocio llegando a tener bajo su supervisión a un equipo que supera las 750 personas.

Nido ha fungido como gerente sénior de Proyectos para AML, como gerente de planta, director de Manufactura y también de Ingeniería. Entre sus logros, destaca el arranque comercial de una planta nueva de formulación y llenado; la construcción, modernización y automatización de líneas de llenado; y la modernización arquitectónica de instalaciones de formulación, llenado, inspección y empaque.

Su carrera en Amgen es un testimonio del compromiso inquebrantable que tiene con la empresa, con el desarrollo del personal, el crecimiento de la industria y la excelencia operacional. Su estilo de liderazgo, caracterizado por la resiliencia, la adaptabilidad y el enfoque en resultados, ha impulsado logros significativos y fomentado una cultura de mejora continua, cumpliendo así con la misión de Amgen de servir a cada paciente, en todo momento.