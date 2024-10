Tras la contundente respuesta de directores, maestros, estudiantes y demás miembros del sistema educativo de Puerto Rico al certamen de vídeo “Un Momento en la Historia” –punta de lanza del proyecto Autógrafo.tv, de Astra Studios LLC– se llevó a cabo el domingo, 29 de septiembre, una gala especial en la Sala Sinfónica Pablo Casals del Centro de Bellas Artes de Santurce.

Froyd Rivera, productor ejecutivo de proyectos especiales de Astra Studios LLC, subrayó que “esta gala es la conclusión de nuestro certamen de vídeos con estudiantes de Puerto Rico. Los finalistas han tenido una destacada participación en la actividad, como en el certamen… Al igual, disfrutamos de los vídeos de los ganadores. ¡Realmente, la respuesta al certamen de vídeos fue brutal!”.

PUBLICIDAD

Rivera agradeció a la experimentada periodista Lourdes del Río por ser presentadora oficial del evento, que contó, además, con la intervención estelar de figuras de los distintos canales del país, incluyendo a Jailene Cintrón y Bryan Villarini (de Wapa TV); Jorge Rivera Nieves y Grenda Rivera (Telemundo); Kimberly Santiago y Pepe Calderón (TeleOnce); y Linnette Torres y Rafael José (WIPR TV), quienes entregaron los galardones.

Francisco Zamora, presidente de Astra Studios LLC, señaló, por su parte, que, “cuando conceptualizamos este certamen de vídeos en papel, se pusieron unas metas y lo que llegó supera por miles de veces. Eso me dice que nuestra juventud está sedienta; está lista para herramientas no tradicionales como esta. Me demuestra que lo que estamos haciendo es más importante que lo que creíamos. Por lo tanto, hay que continuar y no podemos bajar la vara”.

Zamora elogió el esfuerzo de los estudiantes y maestros, quienes lograron gran calidad en el resultado final, que representó muchas horas de ensayo, trabajo en equipo y alianza entre padres, hijos, otros familiares, vecinos y maestros. “¡Esto es lo que Puerto Rico necesita!”, sentenció.

Estudiantes y maestros fueron los protagonistas de esta primera edición de la gala “Un Momento en la Historia - Certamen de Vídeos”, desfilando, a su llegada, por la alfombra violeta.

Durante el evento se exhibió, también, un compendio de los cuatro programas televisivos producidos por Froyd Rivera, que constan de 30 episodios cada uno. Estos se dividieron en cuatro formatos: “Autógrafo al Día”, con conversaciones inspiradoras; “Autógrafo Kids”, presentación de héroes, donde los maestros son los anfitriones; “Nuevos Influencers Estudiantiles” y “Soy Boss”, con jóvenes emprendedores desarrollando sus negocios.

PUBLICIDAD

Atónitos quedaron los estudiantes y maestros al tener frente a ellos a 44 ilustres, personajes interpretados por las primerísimas figuras Jorge Armando, Miguel Diffoot, Yamaris Latorre, Javier Pastrana, Óscar Guerrero, Jorge Luis Ramos, Ángela Mari, Carlos Fonseca, Julio Ramos, Willie Denton, Reinaldo Santana, Ulises Rodríguez, Ángel Vázquez, Teófilo Torres, Carlos Acevedo, Félix Monclova, Noland Otero, José Juan Tañón, Driel Sousa, Lily Montañez, Wanda Sais, Rosabel Otón, Mario Roche, Carlos Vega, Herbert Cruz, Raymond Gerena, Marcos Carlos Cintrón, Carmen Nydia Velázquez, Ángel Manuel, Anamín Santiago, Joaquín Jarque, Yazmín Mejías, Axel Cintrón, Néstor Rodulfo, Ivonne Orsini, Iván Calderón, Georgina Borri, Joel Rivera, Jonathan Cardenales, Alfonsina Molinari, José Caro, Sonia Valentín, Deddie Romero y Luis Enrique Romero.

El concurso “Un Momento en la Historia” -cuya convocatoria fue en agosto pasado- brindó a los estudiantes y maestros la oportunidad de explorar la vida de figuras ilustres que han dejado una huella significativa en la historia puertorriqueña. Formaron parte de esta iniciativa, estudiantes de tercero a quinto grado, de sexto a octavo grado y noveno a duodécimo grado, todos activos en el sistema educativo en Puerto Rico, tanto de escuela pública como privada.

La misión de Astra Studios LLC es poner la historia de moda.