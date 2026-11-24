Antes de pagar por los artículos seleccionados en las ventas especiales de Black Friday, es importante que el consumidor se asegure de conocer la política de devoluciones, garantías y reembolsos del lugar donde hará la compra.

Aunque el ejercicio puede variar según los reglamentos de cada establecimiento o cadena comercial, lo cierto es que cada uno de esos estatutos debe estar en blanco y negro para que el comprador sepa cuáles son las reglas del juego a la hora de completar su adquisición.

Así lo debe constatar, ya sea al visitar el comercio de manera presencial o en sus compras online, con el objetivo de proteger su inversión, pues en algunas ocasiones el producto puede tener algún desperfecto, especialmente si se trata de electrónicos o electrodomésticos.

PUBLICIDAD

Intercambio transparente

El secretario interino del Departamento de Asuntos del Consumidor (DACO), Erwin Álvarez Rodríguez, manifestó que, en vías de “garantizar los derechos de los consumidores para que se sientan seguros de que habrá un intercambio comercial transparente”, la agencia renovó un Memorando de Entendimiento con la Asociación de Comercio al Detal de Puerto Rico (ACDET).

Este acuerdo colaborativo, que estará en vigor del 6 de noviembre al 6 de enero de 2027, se implementó hace una década y atiende aspectos tales como cambios en las promociones, modalidades de compra y el manejo de inventario de manera exitosa.

El objetivo es “reducir incidentes y quejas y mejorar la satisfacción del consumidor, al resolver situaciones que antes podían convertirse en conflictos”.

A pesar de que gran parte de las ventas se registran en Black Friday, que este año se celebrará el 27 de noviembre, hay otras iniciativas como el Miércoles Naranja y el Cyber Monday que permiten comprar miles de productos a precios reducidos.

Según el funcionario, la agencia evaluó las hojas promocionales que presentan los distintos comercios al detal que estarán participando de las ventas especiales para esta temporada y “hemos visto que están en cumplimiento con las reglas”.

Asimismo, aseguró que, luego del análisis realizado por DACO a los diferentes métodos de promoción, “habrá disponibilidad de productos para atender la demanda”.

“Hay un compromiso del sector comercial, especialmente, en estas ventas que se realizan en esta época del año y que, si en algún momento se agotara el producto, el comercio se ha comprometido a enviarle el producto a la casa a través del correo postal o que el cliente pueda recogerlo en la tienda”, apuntó.

PUBLICIDAD

Para atender cualquier situación que pueda presentarse durante las ventas especiales, la agencia tendrá sobre 50 funcionarios “en la calle desde antes de que abran las tiendas a los consumidores, para garantizar y verificar, de primera mano, que haya disponibilidad de los productos que están anunciados en las hojas de especiales”.

“Igualmente, nos aseguraremos de que los productos estén con sus precios marcados, que las políticas de devolución sean las adecuadas, que se garanticen los derechos de los consumidores”, manifestó.

Devoluciones, garantías y reembolsos

De otra parte, advirtió que, “en el caso de las garantías, eso va a depender del establecimiento”.

No obstante, “es importante que el consumidor pueda tener la certeza de que esa garantía está por escrito y que tiene todas las reglas del juego antes de efectuar su compra”.

En tanto, las políticas de devolución también varían, “de acuerdo con el comercio”.

“Los comercios deben tener una política de devolución visible en todos los puntos de venta de los establecimientos porque, el consumidor tiene derecho a hacer una compra bien informado”, sostuvo.

“El consumidor debe tener todos los parámetros de adquisición del producto antes de efectuar el pago. Si eso no está, es una práctica comercial incorrecta y nosotros no vamos a claudicar en hacer cumplir los reglamentos que fiscalizamos”, aseveró.

En cuanto a los reembolsos, según lo establecido en el Reglamento 9158 de Prácticas Comerciales del 6 de febrero de 2020, “no se podrá anunciar el precio final de un artículo aplicándole el descuento del reembolso o rebate, si el descuento del reembolso o rebate no se aplica al precio de forma instantánea al momento de realizarse el pago”.

PUBLICIDAD

“El anunciante del reembolso, rebate o descuento en Puerto Rico y el vendedor del establecimiento donde se adquiere el producto objeto del reembolso, rebate o descuento tendrán responsabilidad solidaria frente al consumidor cuando éste reclame que la persona obligada no honró el reembolso, rebate o descuento”, lee el estatuto.

“En este caso, el consumidor podrá reclamar directamente en el establecimiento comercial dicho reembolso o rebate u optar por devolver el bien objeto del reembolso o rebate y obtener la suma total del dinero pagado por este, en la misma forma de pago que efectuó el pago”, agrega el documento.

Por otro lado, el secretario interino del DACO afirmó que las regulaciones aplicarán tanto a ventas presenciales como a transacciones online.

“Hay compromiso de las plataformas digitales y los establecimientos; ante la mera sospecha o si el consumidor sienta que no se han respetado sus derechos, DACO estará pendiente de que se cumplan”, expresó.

“Queremos que los consumidores se conviertan en inspectores ciudadanos y nos dejen saber si ven alguna práctica comercial incorrecta y nosotros actuaremos sobre los mismos. Tenemos la certeza de que serán ventas exitosas y esperamos que no haya incidentes mayores”, concluyó.

La autora es periodista colaboradora de Suplementos.