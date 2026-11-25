Black Friday Extravaganza: más de $9,000 en premios y nuevas tiendas en Curzon Puerto Rico
Los centros comerciales reciben la temporada de compras navideñas con ofertas especiales, horarios extendidos, experiencias familiares y oportunidades para ganar
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Con la llegada de Black Friday comienza uno de los momentos más importantes de la temporada de compras navideñas. Para quienes ya preparan su lista de regalos y buscan aprovechar las mejores oportunidades, los centros comerciales Curzon Puerto Rico tendrán una propuesta especial que combina ofertas, incentivos y experiencias para disfrutar en familia.
El Black Friday Extravaganza será uno de los principales atractivos de este Black Friday, con más de $9,000 en premios de las tiendas participantes. La iniciativa invita a los consumidores a visitar los centros comerciales el viernes, 27 de noviembre, para aprovechar las ofertas disponibles y adelantar sus compras navideñas mientras participan por premios al instante y disfrutan de un ambiente festivo con animación y música.
Los consumidores podrán ver las ofertas de las tiendas y conocer los horarios especiales antes de llegar a los centros comerciales en www.curzon.pr/blackfriday.
Más allá de las compras, los centros Curzon PR ofrecerán experiencias para compartir y crear recuerdos en familia. Entre ellas, las tradicionales fotos con Santa en Plaza del Sol, Plaza Río Hondo y Plaza del Norte, hasta el 24 de diciembre. Una oportunidad para que los más pequeños vivan la ilusión de la Navidad y las familias conserven un recuerdo especial de estas fiestas. Los detalles de las fotos con Santa están disponibles en: www.curzon.pr/fotosanta.
La oferta comercial de Curzon Puerto Rico crece y evoluciona
Durante este año, sus centros comerciales han dado la bienvenida a reconocidas marcas y nuevos conceptos de negocio, entre ellos Pandora, Dream Team y JD Sports, en Plaza Río Hondo; Pizza@ y Columbia, en Plaza del Sol; CosmoProf, Churromanía, Mattress Depot y El Olivo, en Plaza del Norte, Hatillo; CosmoProf y El Platanal, en Plaza Cayey; Chick-fil-A, en Plaza Escorial; Global Mattress, en Plaza Fajardo; y Burlington y Marshalls, en Plaza del Atlántico.
A estas novedades se suman las instalaciones renovadas de Journeys, Novus y Me Salvé, en Plaza del Sol, así como Me Salvé y Marianne, en Plaza del Norte, que ahora cuentan con espacios actualizados y una experiencia de compra más atractiva. La oferta continuará fortaleciéndose con la próxima llegada de Sephora a Plaza del Norte.
Estas iniciativas reflejan la transformación constante de los centros comerciales Curzon Puerto Rico y su apuesta por ofrecer propuestas comerciales cada vez más completas y relevantes para sus comunidades.
Este contenido comercial fue redactado y/o producido por el equipo de GFR Media.