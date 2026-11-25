Las ventas navideñas no solo son para quienes buscan ahorrar. Los estafadores se preparan con semanas de antelación en busca de obtener tu dinero o datos bancarios.

No es una práctica nueva. Hay registros de que para el siglo IV antes de la era común, en la antigua Grecia, dos mercaderes marinos cometieron “el primer gran fraude” de la historia.

Y aunque han encontrado en la inteligencia artificial (IA) una nueva aliada para sus fechorías, lo cierto es que los mecanismos siguen siendo los mismos.

Así que aquí te presentamos una guía detallada para que aprendas a identificar un timo.

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3 estafas comunes: no caigas

1. Anuncios tentadores

Estás en las redes sociales y, de momento, te aparece ese producto que tanto deseas con un descuento del 70 %. ¡Cuidado!

Los estafadores suelen hacerse pasar por empresas reales y publican precios inusualmente bajos en busca de poder “robarte el dinero a cambio de artículos falsificados, productos completamente diferentes o, simplemente, no recibir nada”, alerta la Comisión Federal de Comercio (FTC).

De hecho, más del 40 % de las personas que perdieron dinero en estafas de redes sociales durante el 2025 fue por ordenar productos que vieron en un anuncio, reveló la agencia.

¿Qué hacer?:

No hagas clic en enlaces ni escanees códigos QR de anuncios que luzcan irresistibles.

de anuncios que luzcan irresistibles. Compara esa promoción que viste en redes sociales con las ofertas que aparecen en las páginas oficiales de otros establecimientos.

esa promoción que viste en redes sociales con las ofertas que aparecen en las páginas oficiales de otros establecimientos. Si es demasiado bueno, duda. Existen descuentos reales, pero una señal de alerta es que el precio sea muy inferior al de cualquier otra oferta.

2. Tiendas falsas

Ves una oferta interesante, entras al enlace y todo luce profesional. ¡No te confíes!

Con la ayuda de la IA, los delincuentes crean webs que parecen auténticas. Incluso pueden lograr que se parezca a la de una marca reconocida.

Su intención, muchas veces, es poder obtener los datos de tu tarjeta o cuenta bancaria.

Soluciones:

Presta atención. ”Al realizar compras por Internet, debemos verificar que estamos entrando a la página oficial de la tienda”, recomienda la creadora de contenido Genesis Solivan (@cuponeandocongene), experta en ofertas y ahorros.

”Al realizar compras por Internet, debemos verificar que estamos entrando a la página oficial de la tienda”, recomienda la creadora de contenido Genesis Solivan (@cuponeandocongene), experta en ofertas y ahorros. Identifica . Algunas páginas fraudulentas utilizan nombres muy parecidos a los originales, pero con pequeñas variaciones de letras o incluyen palabras como “ outlet ”, “ official ” o “ deals ”.

. Algunas páginas fraudulentas utilizan nombres muy parecidos a los originales, pero con pequeñas variaciones de letras o incluyen palabras como “ ”, “ ” o “ ”. Consulta la fecha en que se registró la página con herramientas como Who.is. Las webs creadas recientemente son una bandera roja.

3. Mensajes y llamadas engañosas

Realizaste una compra y, mientras esperas a que llegue a tu casa, recibes un mensaje de texto o correo electrónico en el que te dicen que el paquete está retenido y que necesitan un pequeño pago para reenviarlo.

O puede que recibas una llamada en la que te indiquen que “tu pago por $200 fue procesado” y que si deseas cancelarlo solo debes seguir sus instrucciones.

¡Ojo! Es muy probable que solo sea una estafa.

“El banco no te llama, no te escribe y no te visita para solicitar información personal, tarjetas o números secretos. Igual de importante es no compartir contraseñas ni información de tus cuentas, aunque quien te contacte conozca tu nombre”, alertó Zoimé Álvarez Rubio, presidenta de la Asociación de Bancos de Puerto Rico.

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Alternativas:

Ve directamente a la aplicación o a la página web donde realizaste la compra para verificar el estatus de tu envío.

a la aplicación o a la página web donde realizaste la compra para verificar el estatus de tu envío. No llames ni accedas a ningún enlace sospechoso que recibas.

a ningún enlace sospechoso que recibas. Engancha, reporta y bloquea la llamada.

¿Qué más puedes hacer?

Investiga. “En las compras por Internet hay que revisar la trayectoria del vendedor”, exhorta Steven Vázquez (@en_modo_steven), creador de contenido especializado en ofertas y precios en liquidación.

Para esto, puedes buscar el nombre del comerciante junto a palabras como “reseña”, “queja”, “estafa” o “experiencias de clientes” para ver qué opinan otros usuarios.

Examina la información de contacto de la página web, las políticas de envío y las condiciones de devolución. Si no las tiene, precaución.

la información de contacto de la página web, las políticas de envío y las condiciones de devolución. Si no las tiene, precaución. Reconoce las reseñas falsas. Por ejemplo, si son muy genéricas, si se repiten, si hay numerosos comentarios positivos concentrados en un periodo corto de tiempo o si vienen de perfiles con poca actividad.

¿Cómo comprar de forma segura?

“ Utiliza métodos de pago que permitan presentar reclamaciones si surge un problema, como tarjetas de crédito o Paypal”, resalta Vázquez.

que permitan presentar reclamaciones si surge un problema, como tarjetas de crédito o Paypal”, resalta Vázquez. Paga contactless , así evitas la clonación de tu tarjeta.

, así evitas la clonación de tu tarjeta. Activa las notificaciones para que tu banco te envíe alertas cada vez que se realiza una transacción.

para que tu banco te envíe alertas cada vez que se realiza una transacción. Protege tus cuentas. Utiliza contraseñas únicas para cada tienda, activa la verificación en dos pasos y mantén actualizadas las aplicaciones.

Utiliza contraseñas únicas para cada tienda, activa la verificación en dos pasos y mantén actualizadas las aplicaciones. No realices compras conectado a un wi-fi público. Los hackers podrían obtener tus datos personales.

Los podrían obtener tus datos personales. No compartas información personal innecesaria con ningún vendedor.

Denuncia inmediatamente

Si has caído en un pescaito o ves cobros extraños en tu cuenta bancaria, no te avergüences y actúa rápidamente.

Ponte en contacto con tu banco o emisor de tarjeta, cambia las contraseñas y denuncia la estafa ante el Departamento de Asuntos del Consumidor, la FTC y el Buró Federal de Investigaciones.

Y no es temerle a las compras durante este periodo navideño, sino estar pendiente de esas red flags que podrían indicar que alguien quiere pasarse de listo.

Porque, como puntualiza Solivan, “comprar seguro también forma parte de ahorrar”.

El autor es periodista colaborador de Suplementos.