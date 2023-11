Si, diariamente, nos habituamos a hacer pagos por productos y servicios, es posible que, a fuerza de repetición, no atendamos la importancia de analizar los métodos de pagos con los que realizamos las transacciones.

No obstante, al igual que otros aspectos de la planificación de tus finanzas personales —como fijar metas a corto y largo plazo y establecer el fondo de ahorros—, conocer las ventajas y las desventajas de los métodos de pago es importante para la educación financiera.

“A nivel mundial, la modalidad [de pago] más utilizada es el efectivo”, afirmó la presidenta de la la Asociación de Bancos de Puerto Rico (ABPR), licenciada Zoimé Álvarez.

Por su parte, el Banco Central Europeo (BCE) ha declarado que, aun cuando el efectivo es el medio de pago más frecuente, su proporción continúa disminuyendo. “Al mismo tiempo, la tendencia hacia los medios de pago electrónicos se ha acelerado con la pandemia y una mayoría de consumidores prefiere ahora utilizar métodos de pago electrónicos”, expuso el BCE mediante comunicado de prensa en diciembre de 2022.

Con respecto a las tarjetas, el BCE indicó que son el método más frecuente para realizar pagos de mayor cantidad y representan un porcentaje de pagos superior al del efectivo, en términos de valor.

Aunque el comunicado del BCE se limita a datos de la Unión Europea, lo cierto es que informes como El posible declive del uso del efectivo y sus implicaciones, publicado por el Servicio de Investigación del Congreso (CRS, por sus siglas en inglés) en 2019, coinciden.

“Las formas electrónicas de pago son cada vez más accesibles, cómodas y rentables, gracias a los avances tecnológicos en digitalización y procesamiento de datos”, apunta el informe. Más adelante, añade que “el efectivo sigue siendo un sistema de pago común y ampliamente aceptado en Estados Unidos”.

A continuación, declara que “las ventajas y los costos relativos de los distintos métodos de pago determinarán en gran medida si los sistemas de pago electrónicos desplazarán al efectivo y en qué medida”.

Pros y contras

Efectivo: El informe citado del CRS enumera entre las ventajas del efectivo su sencillez sin necesidad de tecnologías auxiliares, así como un alto grado de privacidad e incluso beneficios psicológicos al consumidor por la sensación de mayor control sobre el presupuesto y la asociación con la riqueza.

Sobre las desventajas, la presidenta de la ABPR mencionó el riesgo de no poder recuperar el efectivo si se pierde o lo roban.

Tarjetas de débito: Álvarez apuntó que estas no permiten que la persona gaste más de lo que tiene disponible en su cuenta bancaria. Por su parte, la Comisión Federal de Comercio (FTC, por sus siglas en inglés) agrega que no paga intereses y que, por lo general, no tienes que pagar un cargo anual por una tarjeta de débito.

Entre sus desventajas está que ofrece una menor protección, si se compara con las tarjetas de crédito. “Si alguien usa su tarjeta sin tu permiso, notifica de inmediato a tu banco o cooperativa de crédito para limitar el monto de tus pérdidas”, expone la FTC.

Tarjetas de crédito: La entrevistada incluyó entre las ventajas de las tarjetas de crédito las recompensas que ofrecen, la seguridad al no tener que llevar efectivo contigo y las protecciones que podrían brindar contra el fraude y las estafas, por ejemplo.

Según el informe del tercer trimestre de 2023 del Centinela del Consumidor —una herramienta de investigación de la FTC—, el tipo de robo de identidad más común es el fraude con tarjetas de crédito.

Asimismo, Álvarez advirtió que, “si no tienes control o una planificación financiera saludable, [el uso de tarjetas de crédito] puede ser bien peligroso”.

Con respecto a la selección de la tarjeta de crédito adecuada, la Corporación Federal de Seguro de Depósitos (FDIC, por sus siglas en inglés), aconseja que compares las tasas de porcentaje anual, las tarifas y otros términos.

Sobre los programas de recompensa, la agencia recomienda que, antes de seleccionar una tarjeta de crédito, te asegures de que la tasa de interés cobrada vale las recompensas ofrecidas y evalúes los cargos.

Aplicaciones móviles: “Están para quedarse. No podemos perder de perspectiva que tenemos que ser responsables al utilizarlas”, subrayó Álvarez.

Por su parte, la FTC destaca que las aplicaciones móviles proveen una forma sencilla y cómoda de pagar bienes y servicios, permiten obtener descuentos a través de cupones móviles y ganar o utilizar puntos de fidelidad.

Entre sus riesgos, la agencia apunta a los estafadores que utilizan estas aplicaciones como el medio para ejecutar el engaño. Sobre esto, advierte que:

Nunca envíes dinero a nadie que no reconozcas.

Si recibes una solicitud de dinero de alguien que reconoces, llámale o ponte en contacto a un número que sepas que es correcto. Confirma que han hecho la solicitud, antes de enviar dinero, aunque ya se lo hayas enviado antes a través de la aplicación.

Cuando utilices una aplicación por primera vez, normalmente, te pedirá permiso para acceder a la información de tu dispositivo como tus contactos para facilitar los pagos. Si no estás de acuerdo, deniega el acceso o desinstala la aplicación.

