Regalar en Navidad no debe convertirse en un dolor de cabeza para aquellos que planifican sus compras, estableciendo un presupuesto y sin comprometer el dinero del futuro, pues, a fin de cuentas, también se acerca un nuevo año repleto de compromisos financieros.

Para lograrlo, muchos recurren a la tarjeta de crédito para complacer el espíritu regalón que, en ocasiones, no está a la par con su realidad económica, ya que, aunque no lo quieran, la factura llegará mes tras mes, porque quizá no analizaron cómo maximizar esa herramienta.

De acuerdo con estadísticas presentadas por el doctor José Orlando Cruz Rodríguez, profesor de la Escuela de Negocios, Turismo y Emprendimiento del Recinto de Gurabo de la Universidad Ana G. Méndez, actualmente, en Puerto Rico, hay $1,547 millones en deuda de tarjetas de crédito.

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No solo eso, sino que más del 56 % no paga el balance y el 63 % tarda más de tres meses en hacerlo y, “simplemente, tenemos un problema de mala utilización de esta herramienta que, bien utilizada, puede ser buena”.

Según el profesor, “si una persona utiliza $1,223 en una tarjeta de crédito y solo paga el mínimo, que va a ser entre $25 y $34, va a tardar siete años en saldarla y va a pagar $1,098 en intereses. Básicamente, lo mismo que lo que compró”.

Por eso, presentó varios consejos que pueden ayudar a evitar el endeudamiento innecesario:

No planifiques tus compras con el dinero disponible en la tarjeta de crédito.

“La tarjeta puede tener un balance de $10 mil, pero si yo tengo solamente $700, pues, ese va a ser mi presupuesto para comprar en estas navidades”.

Debes estar pendiente de las ofertas que sean con la tarjeta de crédito.

“Muchas tiendas dan ofertas solamente con tarjetas de crédito o en sus sitios web, pagando con la tarjeta. Hay que tener mucho cuidado con eso”.

Haz una lista de regalos.

“No puedes llegar a la tienda buscando qué vas a regalar porque te vas a endeudar. La tienda está llena de tentaciones y cosas lindas y uno quiere hacer siempre los mejores regalos”.

Debes presupuestar los llamados gastos invisibles.

“Eso incluye la gasolina, los peajes y la comida que vas a comprar en los lugares donde harás tus compras”.

Pon límites al uso de tu tarjeta.

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“Eso se puede hacer en las aplicaciones de las tarjetas de crédito donde puedes poner límites de uso o alertas de uso. Ahí te dice si estás llegando al límite o lo estás pasando y, así te controlas”.

Compra con dinero en efectivo.

“Eso se puede hacer también con tarjetas de débito que tienen los logos de Visa y MasterCard. Uno pone el dinero cash y va a ir a las tiendas con esa tarjeta; eso no te va a permitir sobregirarte del presupuesto establecido”.

Borra las tarjetas de los sitios web.

“Ve directamente a los websites o aplicaciones y elimina las tarjetas de crédito digitales porque no vas a resistir la tentación de comprar. Es tan fácil gastar; con dos clics uno compra”.

Utiliza los sistemas de layaway.

“Eso te permitirá pagar en efectivo y, nuevamente, no cargas la tarjeta de crédito porque vas pagando poco a poco, dentro del término establecido por la tienda”.

Pon en práctica la regla de las 48 horas.

“Esto, usualmente, es para las compras online. Navega y pon en el carrito todo lo que te gusta, pero no compres. Espera 48 horas y cuando vayas te darás cuenta de que muchas cosas eran parte de una compra compulsiva”.

Date de baja de los correos electrónicos con especiales.

“Es otra manera de resistir la tentación de comprar cosas que no necesitas”.

Opta por el famoso amigo secreto.

“Muchas veces nos vemos en la obligación de regalar en los lugares donde trabajamos y, de detallito en detallito, uno puede gastar mucho dinero. Mejor participa del famoso amigo secreto con una cantidad estipulada”.

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Regala experiencia y tiempo.

“Identifica lugares y eventos a los que puedas acudir de forma gratuita, como, por ejemplo, la playa o los encendidos de Navidad. Estas son oportunidades donde puedes regalar calidad de tiempo y no necesariamente es ese regalo caro que se da una sola vez”.

Explora tus talentos.

“Los regalos hechos en casa son válidos y hay gente con talento que hace manualidades, comidas típicas, postres. Eso puede ser otro tipo de regalo que te ahorra mucho dinero”.

Utiliza los puntos de tu tarjeta de forma correcta.

“Una de las alternativas para no cargar la tarjeta de crédito es la utilización de los sistemas de puntos en los que puedes comprar sin cargar el balance. Pero hazlo de la manera correcta”.

Guarda los recibos y las políticas de devolución.

“Muchas veces, compramos cosas y botamos el recibo porque es un regalo. Si el regalo sale defectuoso y debes cambiarlo por alguna razón, no tienes ni la política de devolución ni los recibos y, usualmente, terminas comprando un nuevo regalo”.

No comprometas el dinero del futuro.

“Si haces el presupuesto de Navidad, pero gastas todo el dinero en eso, no tendrás dinero para cumplir con las responsabilidades del futuro. No te endeudaste en Navidad, pero llega enero y recurres a la tarjeta de crédito porque no hiciste previsión”.

De otra parte, enfatizó que hoy es el día para empezar a planificar las navidades del 2027, ya sea abriendo un Christmas Club o guardando tus ahorros “en el lechoncito (alcancía) de la casa”.

“Finalmente, no le regales a todo el mundo porque, al final del día, lo que queremos es dar una muestra de afecto que se puede hacer de muchas formas, sin comprometer tu presupuesto”, concluyó.

La autora es periodista colaboradora de Suplementos.