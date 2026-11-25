Desde una botella especial hasta una canasta navideña, encontrar el regalo indicado comienza por conocer los gustos de quien lo recibirá.

Hay regalos que escogemos porque sabemos exactamente lo que alguien disfruta. Ese vino que nunca falta en su mesa, su whisky favorito o una botella de champagne para celebrar. Otros requieren un poco más de inspiración, pero todos tienen algo en común: las ganas de sorprender y compartir.

Esta temporada, La enoteca, tienda especializada en vinos, licores y cervezas artesanales que también cuenta con un restaurante, invita a comenzar las compras navideñas pensando en los gustos de cada persona.

Sus canastas navideñas reúnen etiquetas como Woodford Reserve, Pintia, Moët Vintage y Beringer, además de alternativas sin alcohol con Marieta Zero y Codorníu Zero. Hay opciones listas para llevar y también la posibilidad de crear canastas personalizadas para quienes desean escoger cada detalle.

PUBLICIDAD

La selección también incluye alternativas para regalos corporativos. Y cuando no sabemos exactamente qué escoger, el equipo de La enoteca está disponible para orientar y ayudar a encontrar ese detalle especial.

Entre las propuestas de la temporada destaca Moët & Chandon Brut Impérial Bow, la nueva presentación navideña de su emblemático champagne, distinguida por un elegante lazo negro.

Para quienes prefieren dejar la elección abierta, los certificados de regalo permiten que cada persona descubra y escoja entre las distintas opciones de la tienda.

Como parte de las ofertas de temporada, La enoteca celebra Black Friday con un 20 % de descuento en su tienda, una oportunidad para encontrar ese regalo especial y comenzar a disfrutar del espíritu navideño.

Porque, al final, los regalos que más recordamos son aquellos que alguien escogió pensando en nosotros.

La enoteca está ubicada en el Centro Comercial Altamira, en San Juan, Puerto Rico.