Con los altos costos de vida, a los puertorriqueños cada vez les sobra menos dinero. Es una realidad. Sin embargo, hay una buena noticia: esta es la época del año ideal para poder hacer esas compras que tanto deseas, pero sin afectar tu bolsillo.

Y para que no caigas en las trampas del marketing, te presentamos los mejores consejos que te ayudarán a salir ganando durante estas compras navideñas.

1. Prepárate

Comienza a organizarte con tiempo y haz una lista con todo lo que deseas comprar.

“Lo primero es identificar qué productos realmente necesitas”, especificó la creadora de contenido Genesis Solivan (@cuponeandocongene), experta en ofertas y ahorros.

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Esto te ayudará a ir mirando esos artículos que quieres y, quizás, podrías encontrar hasta mejores ofertas antes del Black Friday.

Consejo: Suscríbete a los boletines o newsletters de tus tiendas favoritas. Ahí distribuyen información sobre sus productos, el calendario de ofertas y hasta descuentos exclusivos.

Además, es importante que estipules un presupuesto, establezcas un límite de precio para cada producto y lo cumplas.

Recuerda: Si compras online, verifica que tengan entrega a Puerto Rico, toma en cuenta los gastos de envío y no te olvides del IVU.

“A veces se anuncia una rebaja, pero el precio final no representa una verdadera oferta”, precisó Steven Vázquez (@en_modo_steven), creador de contenido especializado en ofertas y precios en liquidación.

2. Pendiente a las redes sociales

Mantente conectado a Facebook, Instagram y TikTok, recomienda la revista estadounidense Consumer Reports, dedicada a orientar a los consumidores.

Y es que ahí, siguiendo a creadores de contenido —como Solivan y Vázquez— puedes descubrir productos, ofertas, promociones exclusivas y hasta códigos de descuento.

3. Busca el historial de precios

Para saber si una oferta es genuina, es importante rastrear cómo ha ido cambiando su precio durante las semanas previas.

“Pueden usar herramientas de inteligencia artificial (IA) para monitorear precios y comparar el mismo artículo en distintas páginas”, indicó Vázquez.

Entre esas aplicaciones y páginas web están:

CamelCamelCamel

Google Shopping

Keepa

Honey

Importante: Algunas de estas herramientas te envían alertas cuando un artículo alcanza precios mínimos.

4. La IA, tu amiga

Los asistentes de IA —como ChatGPT, Gemini y Claude— también son de mucha ayuda durante la temporada de compras. Estos pueden:

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dependiendo de tu presupuesto e intereses, recomendarte productos específicos;

comparar opciones y modelos, por ejemplo, de televisores o laptops ;

; analizar las ofertas y shoppers ; y

; y resumirte las reseñas y filtrar solo aquellas que sean reales.

5. Ahorros que quizás desconocías

En ocasiones, las mejores ofertas no están a simple vista.

“Los programas de recompensas y algunas membresías pueden ayudar a ahorrar, especialmente si ofrecen precios exclusivos. También recomiendo verificar cupones, descuentos por afiliación y si la tienda iguala el precio de la competencia”, sostuvo el influencer, quien cuenta con más de 53,000 seguidores en Facebook.

Por su parte, Solivan resaltó que grandes cadenas —como Walmart o Walgreens— cuentan con programas con los que puedes acumular recompensas, que se traducen en ahorros.

“También recomiendo Ibotta, donde puedes encontrar ofertas, comprar productos participantes y luego someter el recibo para recibir dinero de vuelta. Otra aplicación popular es Fetch, que permite acumular puntos al escanear recibos de compras”, mencionó la experta.

Otras oportunidades de ahorro que, a veces, pasamos por alto son:

envío gratis;

cashback y descuentos exclusivos en determinadas tarjetas; y

y descuentos exclusivos en determinadas tarjetas; y ofertas como 2x1 o compra tres y el cuarto es gratis.

Consejo: Verifica si la tienda permite utilizar dos promociones a la vez, pues “muchas veces, el verdadero ahorro no está solamente en el precio inicial, sino en saber combinar los beneficios disponibles”, manifestó Solivan.

6. Date la vuelta por los de aquí

No todas las buenas ofertas las encuentras en grandes cadenas estadounidenses.

Los comercios puertorriqueños también se unen a las ventas navideñas, como con el Miércoles Naranja, donde ofrecen descuentos increíbles en sus productos.

7. Revisa las letras pequeñas

Antes de pagar, pregunta por las políticas de devolución o cambio.

Además, algunos establecimientos le devuelven la diferencia si un artículo baja de precio poco después de que lo compraste.

Importante: Siempre exige el recibo de compra y guárdalo, recomienda enfáticamente el secretario interino del Departamento de Asuntos del Consumidor (DACO), Erwin Álvarez Rodríguez. Esto es esencial ante cualquier tipo de reclamación.

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8. No te embrolles

Muchas cadenas ofrecen grandes ofertas si solicitas su tarjeta de crédito u ofrecen la oportunidad de “compra ahora y paga después”. ¡Cuidado!

Estas promociones solo “son una buena opción si eres lo suficientemente disciplinado como para saldar la deuda antes de que finalice el periodo promocional”, expone Consumer Reports.

Si no lo haces, los intereses suelen ser sumamente altos, por lo que podrías terminar endeudado.

9. Descansa

Tomar decisiones requiere de energía mental. Cuando estamos cansados, solemos tomar decisiones menos racionales, disminuye nuestro autocontrol, las emociones se apoderan y estamos más propensos a caer tentados ante los anuncios y ofertas.

“Uno de los errores más comunes es dejarse llevar por la emoción de ver tantos descuentos y terminar comprando productos que realmente no necesitan o que nunca vas a utilizar”, destacó la influencer con más de 13,300 seguidores en Instagram.

Consejo: Compra en las mañanas, recomienda la BBC. A esa hora, tienes agudeza mental y, probablemente, tomes mejores decisiones.

10. Paciencia y a disfrutar

Evita estresarte y tómate tu tiempo para pensar con calma. Porque comprar —y mejor aún, ahorrar— debería ser una experiencia placentera.

“Ahorrar no significa comprar más cosas simplemente porque están en descuento, sino aprovechar las ofertas para pagar menos por aquellos productos que realmente necesitamos”, puntualizó Solivan. “La clave es comprar inteligentemente, aprovechar los descuentos y no gastar dinero simplemente porque algo está en especial”.

El autor es periodista colaborador de Suplementos.