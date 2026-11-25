Prepara tu hogar para recibir la Navidad
Con más de cuatro décadas de trayectoria y dos localidades en Cayey, Papo’s Commercial ofrece asesoría para ayudar a cada cliente a seleccionar los productos adecuados para su proyecto
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La antesala del Black Friday es un buen momento para planificar esos proyectos del hogar que queremos completar antes de las celebraciones navideñas. Desde hacer una reparación pendiente hasta renovar un espacio para compartir con familiares y amigos, contar con los materiales y las herramientas adecuadas puede ayudar a que cada proyecto avance con mayor facilidad.
En Ferretería Papo’s Commercial encontrarás materiales de construcción, herramientas, artículos de plomería y electricidad, pinturas y selladores, además de equipos para baño y cocina.
Para quienes desean darle un nuevo aire a su hogar, también cuentan con gabinetes de cocina en medidas estándar y opciones especiales a la medida. Su servicio de alquiler de herramientas profesionales puede ser una alternativa práctica para realizar trabajos específicos en casa.
Con más de cuatro décadas de trayectoria y dos localidades en Cayey, Papo’s Commercial ofrece asesoría para ayudar a cada cliente a seleccionar los productos adecuados para su proyecto. También ofrece entrega de materiales para facilitar la planificación de los trabajos.
Esta Navidad, empieza por ese proyecto que llevas tiempo imaginando. Visita Ferretería Papo’s Commercial y encuentra lo necesario para preparar tu hogar para la temporada.
Visita sus dos comercios en Cayey: Carr. #1, km 49.7, Bo. Beatriz, en Cayey, y en PR-48, Ave. Luis Muñoz Marín.
Para información, llama al 787-738-3547, 787-738-4113 o visita paposcommercial.com.
Este contenido comercial fue redactado y/o producido por el equipo de GFR Media.