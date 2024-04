Wonderland Camp es un campamento recreativo dirigido a niños de 3 a 12 años. Su meta es que, a través de las diferentes actividades llevadas a cabo en un ambiente de diversión, alegría y seguridad, los acampantes tengan diversas oportunidades. Esto incluye:

Mejorar su autoestima y confianza.

Obtener el sentido de pertenecer a un grupo o una comunidad.

Participar en actividades de desarrollo motor, con el fin de incrementar destrezas de movimientos básicos.

Desarrollarse física, social, cultural y emocionalmente.

Sus acampantes están constantemente atendidos por personal adiestrado y altamente capacitado. Ofrece los siguientes servicios:

Área de enfermería, equipada y atendida por una enfermera licenciada

Almuerzo y merienda incluidos (alimentos preparados en sus instalaciones)

Guardia de seguridad

Salvavidas certificados por la Cruz Roja

Horario extendido

Wonderland Camp, Where we like to go!