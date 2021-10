En Puerto Rico hay condiciones de salud escasas de política pública que busquen orientar y evitar diagnósticos. Ese fue el escenario con el que se topó la estudiante de tercer año de medicina en el Recinto de Ciencias Médicas (RCM) de la Universidad de Puerto Rico Camille Rothenberg Lausell, a raíz de la noticia de que su abuela tenía cáncer en la piel.

“Con ese diagnóstico, me interesé en el tema. Comencé a comunicarme con el Registro Central de Cáncer en San Juan para averiguar las estadísticas. Recopilé y estudié la información con detenimiento. Fue en ese momento cuando me percaté de que la incidencia iba en alza y me preocupé. Decidí continuar indagando y me comuniqué con el Departamento de Salud y el Departamento de Estado, para averiguar si estaban manejando el tema a nivel de política pública. Para mi sorpresa, este tema no estaba en el radar de nadie, siendo Puerto Rico una isla caribeña, donde todos estamos expuestos al sol constantemente”, contó la estudiante de medicina.

PUBLICIDAD

De ahí Rothenberg Lausell redactó un proyecto de ley, emulando los proyectos anteriores de cáncer. Luego lo presentó en el Senado y asistió a las sesiones legislativas para impulsarlo. Con mucha perseverancia y el apoyo de la Sociedad Americana Contra el Cáncer, hoy es realidad, pues el gobernador Pedro Pierluisi firmó el Proyecto del Senado 146, convirtiéndolo en la Ley 11-2021, designando el mes de mayo como el Mes de la Prevención y Alerta de Cáncer en la Piel.

El propósito de esta ley, de acuerdo con la estudiante del RCM, es celebrar anualmente varias campañas educativas sobre prevención primaria, y así distribuir información escrita (brochures) en las farmacias de la comunidad y de cadena en toda la isla. La información también se publicará en las redes sociales como Instagram y Facebook de la Sociedad Dermatológica de Puerto Rico.

“También deseamos ofrecer clínicas gratuitas, en coordinación con la Asociación Americana Contra el Cáncer, médicos, profesores de la Universidad de Puerto Rico y estudiantes de medicina, para examinar pacientes y ayudar a detectar a tiempo la aparición de un melanoma”, agregó Rothenberg Lausell.

Según la estudiante, se seleccionó mayo porque es cuando a nivel nacional en Estados Unidos se celebra la concientización del cáncer de piel y también coincide con el principio del verano.

“Es el momento perfecto para alertar sobre el tema”, puntualizó.

Otras iniciativas

El interés de esta joven va más allá del proyecto de ley. Rothenberg Lausell es cofundadora del primer club DIG (Dermatology Interest Group) en el RCM, dedicado al estudio de la dermatología.

“Nuestro grupo, junto con otros estudiantes de medicina, ha repartido gorras y protector solar a los indigentes en los semáforos de Puerto Rico. Estuvimos, también, en Isabela, participando en una clínica para tratar a pacientes de forma gratuita junto a diferentes dermatólogos. Hemos adiestrado, a través del internet, a un grupo de niñas escuchas sobre la exposición solar excesiva e inadecuada. Además, recientemente, acepté un puesto en la junta del Dermatology Interest Group Association a nivel de Estados Unidos, para continuar luchando contra esta enfermedad. Como miembro de la junta, tendré acceso a otros recursos que espero poner a disposición de Puerto Rico”, mencionó la alumna del RCM.