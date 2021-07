El pasado 27 de junio, el Programa de Trasplante de Corazón del Centro Cardiovascular de Puerto Rico y el Caribe cumplió 22 años desde la primera intervención quirúrgica de este tipo en la isla, siendo así los pioneros de Puerto Rico y el Caribe en este delicado proceso.

Desde entonces, unos 169 pacientes han sido trasplantados; 126 varones y 43 féminas. De estos, unos diez son pacientes pediátricos y otros seis pacientes han sido retrasplantados.

“En promedio, solamente el 25% de los pacientes viven más de 20 años de ser trasplantados. La persona con mayor supervivencia luego de un trasplante ha vivido 30 años y es de Gran Bretaña. Uno de los pacientes que más tiempo de sobrevivido después del trasplante es una puertorriqueña, quien fue trasplantada en el 1994 y cumple en agosto 27 años de haber sido trasplantada de corazón”, explicó el doctor Rafael Calderón, parte del grupo de médicos del programa, que está compuesto de siete especialistas; dos cirujanos de trasplante, el doctor Iván Cancel y el doctor Cid Quintana, además de los cardiólogos especialistas en trasplante de corazón: doctor Héctor Banchs Pieretty, doctor Héctor Banchs Vina, doctora Gisela Puig, doctor Juan J. Nieves y el propio doctor Calderón. El especialista resaltó que el Cardiovascular cuenta con una tasa positiva de más del 90% de los pacientes vivos en el primer año del trasplante y afirmó que esto supera la tasa media de vida de los Estados Unidos que es de un 88%.

PUBLICIDAD

A su vez, destacó que el Programa de Trasplante del Cardiovascular cuenta con el período más corto de espera por el órgano, comparado con los Estados Unidos.

“Es el período de espera más corto de todos los programas en el mundo yo le diría, porque en Puerto Rico, al ser una isla y ser el único centro de trasplante, generalmente el paciente puede enlistarse ahora y al día siguiente haber un donante disponible y recibir un corazón. En promedio, el periodo general de espera de los pacientes es de unos dos a tres meses”, sostuvo el doctor Calderón.

No obstante, los procesos para ser calificado como un candidato a trasplante son, ciertamente, minuciosos y el cardiólogo da fe de que los pacientes del Cardiovascular son evaluados en todos los aspectos físicos y emocionales para así determinar su capacidad de supervivencia luego del trasplante.

“El paciente que va para trasplante es algo tan riguroso. Todos los órganos del cuerpo del paciente están analizados y vigilados por un especialista. Todo el mundo tiene que dar un visto bueno para que el paciente pueda ser considerado como candidato para trasplante. Si alguno de ellos dice que el paciente no reúne los requisitos para trasplantarse, si uno solo dice que no, pues pone la evaluación del paciente en una pausa en lo que se investiga si el paciente pasa la prueba. Digamos que nosotros trasplantamos un paciente que tiene la azúcar descontrolada y que toda la vida fue irresponsable, una persona así que no se cuida pone a riesgo un órgano que es tan necesario para tantas personas que están esperándolo”, afirmó el médico, quien dijo que han trasplantado a personas de 70 años, ya que el promedio de vida ha ido aumentando.

PUBLICIDAD

En cuanto a los órganos, el cardiólogo afirma que utilizan “corazones de donantes locales”, pero también reciben órganos desde la Florida.

“En ocasiones, hay corazones que están a menos de dos horas de distancia de Puerto Rico, en avión, como es la Florida. Nosotros estamos en esa zona que incluye la Florida y competimos con los pacientes que están esperando corazón en cualquiera de los hospitales de trasplantes de la Florida”, indicó el especialista.

Datos en cifras