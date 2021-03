A menudo escuchamos decir a empleados que “sueñan” con tener un negocio propio y ser sus propios jefes. Sin embargo, decidirte a emprender es mucho más que escoger tu horario o tu vestimenta para trabajar. Requiere descubrir oportunidades en las que puedas ofrecer a tus clientes algo de valor y dedicarle tiempo y energía a tu proyecto, para que te rinda los beneficios económicos que deseas.

Antes de decidir emprender, pregúntate:

¿Qué ofrecerás a tus clientes que es diferente y único? Por ejemplo, ¿cuál es ese producto o servicio que más nadie ofrece? ¿Qué solución ofreces a tus posibles clientes?

¿Cómo manejas la incertidumbre que trae iniciar un negocio? Por ejemplo, ¿estás consciente de que a los negocios les toma tiempo establecerse y producir ganancias?

¿Con qué cuentas para enfrentar esos retos que surgirán? Por ejemplo, ¿tienes ahorros u otros recursos económicos que puedas usar hasta que empieces a generar ganancias? ¿Cuentas con el apoyo emocional de amigos y familiares?

¿Qué conoces sobre cómo administrar un negocio? Por ejemplo, ¿tendrás empleados desde que empieces? De ser así, ¿has supervisado empleados anteriormente?

¿Qué responsabilidades que ya tienes te consumen mucho tiempo? Por ejemplo, ¿continúas estudiando? ¿Tienes responsabilidades familiares que no puedes compartir?

¿Cómo hacen fit tu negocio y tu estilo de vida? Por ejemplo, ¿trabajarás de noche o los fines de semana? ¿Cómo manejarás tus responsabilidades personales y las del negocio?

Ahora que terminaste tu carrera corta y decidiste que vas a emprender, es el momento de repasar los elementos que tienen en común los emprendedores exitosos. Algunos son innatos y otros se pueden desarrollar.

Aquí compartimos contigo 21 de esos elementos que debes tener en consideración en tu preparación para emprender. Identifica cuáles tienes y cuáles debes desarrollar. Marca en verde aquellas que tienes, en amarillo las que debes fortalecer y en rojo las que debes desarrollar:

Innovación: Por ejemplo, siempre estás pendiente de qué es lo nuevo que ha salido dentro de tu área de especialidad y haces muchas preguntas para aprender más.

Creatividad: Por ejemplo, ves oportunidades de negocio que nadie ha visto y encuentras soluciones que nadie ha pensado.

Compromiso: Por ejemplo, te enfocas en lo que haces porque sabes que beneficia a otros.

Motivación: Por ejemplo, te nace la voluntad y el entusiasmo para seguir trabajando hasta alcanzar tus metas y sobrepasar barreras, y le das valor a las recompensas que recibirás cuando logres lo que te propusiste.

Conocimiento de tus productos y servicios: Por ejemplo, entiendes claramente qué ofreces y quién es tu cliente, al igual que los cambios que hay en el mercado que sirves, para que seguir atendiendo sus necesidades.

Habilidad para establecer relaciones: Por ejemplo, cómo estableces relaciones que te permitan aprender de otros y, a su vez, contribuir al bienestar de otros.

Confianza en ti mismo: Por ejemplo, si estás seguro de lo que estás haciendo te sientes mejor y puedes tomar mejores decisiones.

Optimismo: Por ejemplo, ves el vaso medio lleno en lugar de medio vacío y le encuentras el lado positivo a todas las situaciones que enfrentas.

Visión: Por ejemplo, tienes una idea clara de lo que deseas lograr en términos generales y sabes los pasos que tienes que tomar para convertir ese deseo en tu realidad.

Orientación a resultados: Por ejemplo, estableces metas y objetivos realistas, medibles y alcanzables que te permiten ver el progreso que estás teniendo para alcanzar esa visión.

Interés en experimentar: Por ejemplo, pruebas diferentes maneras de presentar tu producto para ver cuál gusta más a tus clientes o de cómo comunicar el mensaje de lo que haces para alcanzar a los clientes a los que les pueda interesar antes de escoger una en particular. También investigas cuánto tus clientes pagarían por tus productos o servicios antes de decidir los precios.

Tolerancia a los riesgos: Por ejemplo, aunque eres optimista, sabes que algunas veces tienes que salirte de lo que más conoces para llegar a donde deseas o puede ser que lo que hagas tenga un resultado inesperado y estás listo para aprender de lo que pase. Por otro lado, estás listo para reducir el posible impacto de los riesgos que ya conoces.

Influencia y persuasión: Por ejemplo, puedes convencer a otros sobre los beneficios de los productos y los servicios que ofreces, y de tu capacidad para proveerles lo que necesitan.

Tomar decisiones: Por ejemplo, sabes qué tienes que considerar para tomar una decisión y confías en ti para tomar las mejores decisiones con la información que tienes en el momento.

Persistencia: Por ejemplo, te mantienes dirigido hacia alcanzar tu visión y superas los obstáculos que se te presentan hasta que logras lo que te propusiste no importa lo que pase.

Manejo de presupuesto: Por ejemplo, conoces tus ingresos y tus gastos, y haces ajustes en tus gastos, dependiendo de tus ingresos.

Flexibilidad: Por ejemplo, redefines tus estrategias, metas y objetivos cuando el mercado cambia o cuando tus clientes te dicen que necesitan otros productos y servicios, y estás listo para hacerlo en todo momento.

Negociación: Por ejemplo, propones alternativas que son beneficiosas para ti y para tus clientes, y manejas posibles objeciones para satisfacer las necesidades de todos.

Adaptabilidad: Por ejemplo, buscas cómo aprender de las nuevas tendencias del mercado o lo que están haciendo tus competidores para mejorar lo que ofreces.

Tolerancia a las situaciones que no salen bien: Por ejemplo, sabes que no todo siempre sale como lo esperamos. Puede ser parte de los riesgos que tomes hasta que logres tu visión, sin embargo, estás dispuesto a aprender de lo que no salga bien para seguir mejorando lo que ofreces.

Paciencia con el tiempo: Por ejemplo, comenzar tu emprendimiento requiere mucho esfuerzo y dedicación para que te dé los beneficios que deseas, sin embargo, mantenerlo operando y llevarlo a crecer también requerirá mucho esfuerzo y que uses tus habilidades y cualidades de otra forma.

Ahora que ya conoces estos elementos y has visto en dónde estás, estás listo para fortalecer y desarrollar lo que te falte para estar mejor preparado para emprender.

Para información, escribe a [email protected], llama al 787-375-0310, accede a www.thehumanfactorpr.com o búscala en Twitter: _thehumanfactor y en Facebook: TheHumanFactorConsultingGroupInc. Las autoras son directoras de The Human Factor Consulting Group.