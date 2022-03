El crecimiento profesional en el mundo laboral depende del desempeño y de la educación que tengas sobre la industria. La educación es continua en la vida de un profesional y debes contar con la mejor preparación académica para lograr tus metas. Una de las opciones que te permite recibir las herramientas necesarias en corto tiempo, lo son las carreras cortas educativas. Te preguntarás, ¿cómo sé cuándo es el mejor momento para desarrollarme en una carrera corta?

Es importante reconocer que es normal encontrarse en diferentes etapas dentro del mundo laboral y aún aspirar al crecimiento. Por ejemplo, tienes un trabajo a tiempo completo, pero deseas aprender sobre una industria diferente para cumplir una meta. También puede que estés trabajando y deseas fortalecer tu base de conocimiento y herramientas para aumentar las posibilidades de evolucionar en tu trabajo. Lo importante es identificar la carrera y una institución que te ofrezca la flexibilidad necesaria para lograr esta meta.

PUBLICIDAD

La División Técnica de NUC University cuenta con diferentes opciones de carreras en las áreas de Artes Culinarias, Belleza, Salud y programas técnicos como Técnico de Reparación de Computadoras y Redes Sociales, entre otros. Uno de los beneficios de esta oferta académica es que puedes completar el grado en tan solo 8 o 12 meses, dependiendo el programa que escojas. Además, para ingresar no es requisito presentar los resultados del PAA o Prueba de Admisión Universitaria (conocido e Puerto Rico como el College Board). Estos programas se dividen en bimestres, para un mayor aprovechamiento de las competencias necesarias lo antes posible.

La División Técnica de NUC University tiene Centros en Ponce, Fajardo, Mayagüez, Aguadilla, Manatí, Bayamón y Caguas. Además, puedes escoger entre varias modalidades de estudios que te ayudan a continuar con tu trabajo mientras estudias. Para más información sobre los programas de la División Técnica de NUC University, llama al 787-891-4345, accede a www.tecnicos.nuc.edu o busca las redes sociales de la institución.

NUC University es una institución autorizada por la Junta de Instituciones Post Secundarias (JIP) mediante las certificaciones 2019-161, 2017-384 y de la 2017 a la 390. NUC University y su división técnica están acreditadas por la Middle States Commission on Higher Education. Los programas asociados y de bachillerato de enfermería de NUC University están acreditados por la Accreditation Commission for Education in Nursing (ACEN). La institución educativa cuenta con recintos en Puerto Rico y Estados Unidos. Además, cuentan con sus divisiones de Educación en línea y Educación Continua. Su oferta va desde diplomas, grados asociados, bachilleratos hasta maestrías en modalidad presencial, híbrida y online.