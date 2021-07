Si llenas tu mente de miedos, no dejarás espacio para acomodar tus sueños. En momentos de muchas dificultades, surgen las oportunidades que antes no veías. No es que no tengas las soluciones, es que no has abierto tu pensamiento para darle curso a las nuevas oportunidades que se te presentan, es darte cuenta de que tu momento ya llegó.

NOVA College te ofrece soluciones reales a tus inquietudes y necesidades. Tiene una variedad de carreras cortas que se acomodan muy bien a tus gustos y a lo que verdaderamente tú estás buscando, y te lo hacen más fácil para lograrlo. ¿Cómo? Lo primero es lo primero.

PUBLICIDAD

Con NOVA College tú eres lo primero, pues, te ofrece un ambiente de estudios más agradable, instalaciones hermosas y limpias, y te brindan un trato especial para que te sientas como en tu casa. Cuenta con WI-Fi en todo el recinto y una facultad que se esmera para que tú aprendas y te hagas de tu carrera.

Puedes escoger entre una variedad de carreras cortas como: Técnico de Farmacia, Administración de Oficina con Facturación y Récord Médico Electrónico, Integral Bancario, Reparación de Computadoras y Redes (incluye reparación de celulares), Cosmetología, Barbería y Estilismo, Terapeuta del Masaje y Tecnología de Uñas, Manos y Pies. Los sábados ofrece talleres de una amplia variedad de cursos cortos.

Para tu beneficio, los costos de NOVA College son accesibles y no te cobra cuotas de matrícula, laboratorios, biblioteca, libros ni estacionamiento. En algunos cursos, hasta incluyen el uniforme. A todo esto, se añade una facultad preparada y bien comprometida para encarrilar los deseos de sus estudiantes de ser personas más preparadas y felices.

NOVA College cuenta con un Protocolo para la Prevención del COVID-19 que enfatiza el uso de mascarilla, el lavado de manos y el distanciamiento social. Visita NOVA College y comprueba por ti mismo su calor y el esmero que ponen para que tú logres el éxito.

Para información, visítalos en la Calle Dr. Veve # 137, en Bayamón, llama al 787-740-5030 o accede a su página en www.novacollepr.com. ¡Te retamos a que nos compares!