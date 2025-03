Las carreras cortas han cobrado gran auge, no solo entre estudiantes recién graduados de escuela superior, sino también entre adultos ya empleados, quienes deciden retornar a la vida estudiantil, ya sea para ampliar su conocimiento o tomar otras rutas profesionales que les permitan diversificarse.

De primera instancia, el mayor atractivo de las carreras cortas es la oportunidad que brindan de entrar rápido al mercado laboral.

“Esta generación busca la retribución automática, más acelerada, y ya las carreras a largo plazo no las miran como antes. Se ha comprobado que, sobre todo en el emprendimiento, terminando una carrera corta de oficios, pueden generar un capital de ganancias mucho más rápido”, explicó Isabel Rodríguez Santos, gerente de Operaciones del Programa de Educación Técnica del Departamento de Educación (DE).

La encargada de gerenciar las instituciones postsecundarias como el Instituto Tecnológico de Puerto Rico con recintos en Manatí, Guayama y San Juan; la Escuela de Troquelería y Herramentaje de Bayamón y el Puerto Rico Aviation Maintenance Institute de Fajardo, aseguró el interés que genera la inmediatez de estos cursos.

“Entre nuestros estudiantes, el factor común es: ‘Yo quiero entrar a trabajar rápido’, y por eso buscan carreras cortas. Pueden estudiar varias carreras y, si el plan A no cumple con sus expectativas o no consiguen trabajo, pues tienen un plan B de un minor que les da fuerza en otras áreas y les permite una diversidad en el mercado laboral. A veces piensas que estás entrando a un mercado sólido y, de momento, cierran, y [te encuentras con la situación de que] toda mi vida supe hacer solamente A, pero si aprendí a hacer B y C, ahí están las opciones”, resaltó la gerente.

El otro lado de la moneda son los adultos que ya se encuentran en el mercado laboral, han estudiado una profesión y quieren volver a estudiar una carrera corta para aumentar sus capacidades o tener una nueva profesión como plan B.

“Hay una realidad, a nivel de país y mundial, y es que las personas que ya tienen habilidades necesitan volver a readiestrarse para poder adaptarse a la tendencia tecnológica, por dar un ejemplo. Es necesario hacerlo lo más pronto posible para poder entrar al mercado laboral, porque la economía va sufriendo cambios”, indicó, por su parte, la doctora Awilda Fontánez Dávila, decana de la División Académica de Estudios Técnicos de la Universidad Ana G. Méndez (UAGM).

Unos buscan capacitarse más en el área que ejercen, otros optan por adiestrarse en carreras complementarias, y algunos salen completamente de la zona de confort y se lanzan a nuevas experiencias académicas que les den una nueva ruta laboral.

“El mercado laboral es bien cambiante, entonces, aunque tengas un bachillerato, si la tecnología y la metodología cambian, tienes que estar constantemente estudiando. Hay personas que con grados técnicos han podido moverse, evolucionar y mantenerse activas en el mercado laboral de una forma más ágil, quizás que aquellos que puedan tener hasta un doctorado”, sostuvo Rodríguez.

De hecho, la gerente del DE afirmó que carreras cortas en oficios como plomería, construcción, electricidad y energía renovable están teniendo mucha demanda en los últimos años y son excelentes alternativas para quienes busquen una carrera corta en estos tiempos.

“En Puerto Rico hay una escasez de aproximadamente 4,000 plomeros, así como de empleados de construcción y electricidad. Además, están en auge las carreras en energía renovable y banda ancha. Una carrera corta es una forma acelerada de emprender y nuestros institutos tienen los créditos más económicos a $75, con un 50 % para empleados del DE, hijos y dependientes que quieran estudiar”, afirmó Rodríguez.

Mientras que, para quienes busquen profesiones de mayor demanda, la doctora Fontánez sugirió carreras en áreas como ciberseguridad, energía renovable y la industria de la salud. “Ahora, todas las empresas requieren que [sus empleados] tengan conocimiento en ciberseguridad porque se están afectando los sistemas y todas funcionan con sistemas tecnológicos. Así que esa área es bien importante y hay una necesidad de readiestrarse”, abundó.

“De las carreras cortas más recientes que tenemos en la Universidad Ana G. Méndez están Profesional de Uñas, un programa con gran auge; además de Electricidad y Refrigeración, y Ciberseguridad, que son unas de las carreras con mejores pagas del mercado”, informó la doctora Fontánez.

Recomendaciones al optar por una carrera corta

1. Busca orientación.

Es importante conocer qué carrera se ajusta a tus intereses, destrezas y capacidades; dónde hay oportunidad de trabajar y una mayor demanda. Las universidades tienen unas oficinas de colocaciones que hacen sus estudios dentro del mercado laboral. Si tienes dudas de lo que deseas estudiar, o si pudieras ejecutar las destrezas o funciones de esa carrera corta, estas oficinas te ayudan en la toma de decisiones.

2. Analiza las modalidades de estudio que mejor se ajusten a tus necesidades.

Existen programas que son completamente online, otros híbridos, donde la parte teórica la tomas a distancia y vas a la universidad a los laboratorios para la parte más práctica. Hay programas en los que haces el asociado, pero, si luego quieres hacer el bachillerato, se te convalida el asociado para que sigas el bachillerato.

3. Considera tus opciones económicas.

Es importante que la institución donde deseas estudiar lleve a cabo un proceso de evaluación para determinar tu elegibilidad para las ayudas económicas disponibles. En caso de no cualificar, considera la educación como una inversión valiosa y reconoce la importancia de estar bien preparado.

4. Evalúa tus metas.

Debes tener claro lo que quieres hacer cuando termines de estudiar, porque es un periodo corto, ya sea que quieras hacer algo por tu cuenta, tener un part-time, o estés buscando insertarte en una jornada completa de 40 horas semanales.

