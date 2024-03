American Technical Institute, Inc. (AMTEC) es tu puerta de entrada al éxito en el mundo de la mecánica de motocicletas. Con 20 años de experiencia, lidera el campo con sus programas pioneros en Tecnología y Mecánica de Motocicletas. Está acreditado por la Accrediting Commission of Career Schools and Colleges (ACCSC) y aprobado por la Junta de Instituciones Postsecundarias de Puerto Rico. Ofrece ayudas económicas, si cualificas.

Además, ofrece cursos cortos especializados en Mantenimiento y Reparación de Generadores Eléctricos, así como en Equipos de Jardinería. Prepárate para destacarte en el mercado laboral con su enfoque práctico y experto. ¡Matricúlate hoy y conviértete en el profesional que siempre has querido ser!

AMTEC está localizado en la avenida Castiglioni U-27, en Bayamón Gardens. Para más información, visita su página web www.amtec.edu, redes sociales: @amtecpr, o llama o escribe un mensaje por WhatsApp al 787-799-5060.