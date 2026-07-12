Administrar, dirigir, planificar, organizar, coordinar, evaluar y utilizar adecuadamente los recursos humanos, materiales y económicos de las instituciones o programas de salud no es tarea fácil, más aún en tiempos de incertidumbre, presiones demográficas y el desarrollo de nuevas tecnologías como la inteligencia artificial.

En parte, por tal razón, la más reciente Convención Anual del Colegio de Administradores de Servicios de Salud (CASS), celebrada el pasado 27 al 30 de mayo, fue una de las más concurridas en los 37 años que el evento se ha llevado a cabo.

“Esta edición también tuvo un valor diferencial en la calidad de panelistas tanto a nivel local como internacional, así como en el enfoque de la convención de liderar los sistemas de salud de Puerto Rico dentro de un entorno de alta incertidumbre”, indicó la Lcda. Tania Conde Sterling, presidenta de la organización.

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A juicio de Conde, la nutrida asistencia en la convención respondió a una sed de información y educación ante un panorama sumamente retante para el campo de la salud, tanto en Puerto Rico como a nivel global.

Navegando retos

La convención contó además con más de 60 exhibidores de todos los segmentos de salud e industrias relacionadas, entre ellos AON, Baxter, Boston Scientific, Cardinal Health, Infomedika, MCS, MMM Healthcare, Popular, Siemens, Triple S y varios otros.

Una de las sesiones más destacadas de la convención fue la sesión magistral del viernes 28, titulada “La presión del reembolso: ¿Qué sigue para Medicaid, Medicare y los pagadores comerciales en Puerto Rico?”. Dicho panel contó con la participación de la gobernadora de Puerto Rico, Jenniffer González Colón, quien lideró una presentación de una hora de duración.

“La gobernadora nos brindó un panorama real de Puerto Rico, así como los esfuerzos para agrupar a diferentes personas de la industria en un comité multisectorial para aunar esfuerzos y asegurar mayores fondos federales a Puerto Rico para el 2027”, indicó Conde. “Nos dio una perspectiva clara de lo que tenemos que hacer”.

Otros paneles discutieron temas como la importancia de fortalecer la relación de los proveedores de salud con los planes médicos, los retos del ambiente regulador actual sobre los procesos de donación de órganos, hasta un panel sobre el uso de la inteligencia artificial en la salud, incluyendo aspectos de gobernanza y preparación institucional de la tecnología aplicada a la isla.

“Puerto Rico tiene unas situaciones de presiones financieras y escasez de talento, y tenemos que adaptarnos a los cambios que está trayendo todo esto. Tenemos un éxodo masivo de una clase profesional trabajadora y lo estamos también viendo en los profesionales de salud. Todo eso tiene unas repercusiones directas sobre los servicios de salud en Puerto Rico.

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Éxito en la adaptación

Otros retos mayores están relacionados con las tendencias demográficas. “Muchos hospitales han tenido que reajustar los servicios que ofrecen, por ejemplo, menos opciones de ginecología”, explicó Conde.

Esto, a su vez, ha acelerado la consolidación de hospitales, con instituciones más grandes adquiriendo hospitales al borde de la quiebra e intentando uniformar los procesos administrativos a lo largo de todo el sistema hospitalario; una tarea extremadamente difícil pero necesaria para mantener la viabilidad de la operación, agregó la licenciada.

Mientras algunas empresas y sectores sufren los embates del cambio demográfico, otras se han visto beneficiadas por el modelo particular de su negocio. Tal es el caso de las compañías de transporte médico, las cuales se han convertido en una alternativa esencial para la población de pacientes en la isla, particularmente los adultos mayores.

A esos efectos, la edición más reciente de la convención le extendió una dedicatoria al Lcdo. Melvin Acosta Román, socio fundador de Transcita, una empresa líder en el segmento de transporte médico no urgente desde que fue establecida hace más de una década.

Según indicó Conde, la iniciativa revolucionó el transporte al reducir los costos y diversificar las opciones disponibles, señalando que, mientras antes los traslados dependían de las ambulancias, hoy existen otros mecanismos de transporte más económicos y eficientes.

Durante el evento también se honró al Lcdo. José Ramón Feliciano Sepúlveda con el Premio Luis Martín Jiménez, celebrando sus ejecutorias a favor de la organización; el Lcdo. Prudencio Laureano Díaz, distinguido con el Premio Jorge P. Brull Nater por sus ejecutorias en el campo de Administración de Servicios de Salud; y la Medalla Julio A. Pérez fue otorgada a Tatiana Pardo Herrera, estudiante de segundo año de maestría en la Universidad de Puerto Rico, Recinto de Ciencias Médicas, por su excelencia académica y liderato.

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Agenda del CASS

La presidenta reafirmó su compromiso con los pilares de la organización: la educación continua, la responsabilidad social y la ética profesional. Asimismo, adelantó que impulsará iniciativas dirigidas a fortalecer el desarrollo profesional de los colegiados y promover los más altos estándares de excelencia en la administración de los servicios de salud. De igual forma, enfatizó la importancia del trabajo colaborativo y de mantener una participación activa en la formulación de política pública, con el propósito de impulsar la innovación, fortalecer el sistema de salud y mejorar el acceso y la calidad de los servicios para la población. “El futuro de la salud requiere que innovemos continuamente y que logremos que las personas busquen los servicios de salud de manera más proactiva y preventiva. Ese será uno de los grandes retos y compromisos de nuestra gestión”, concluyó Conde.

El autor es periodista colaborador de Suplementos.