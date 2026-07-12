En un sistema de salud cada vez más complejo, los administradores enfrentan decisiones que impactan los costos, el acceso, la calidad, el cumplimiento, la experiencia del paciente y la sostenibilidad institucional. Para decidir mejor, necesitan información clínica confiable, oportuna y bien interpretada.

El diagnóstico es una infraestructura invisible: muchas veces ocurre fuera de la vista del paciente, pero sostiene decisiones esenciales como iniciar tratamientos, coordinar servicios, autorizar altas, manejar riesgos y dar seguimiento a enfermedades complejas o crónicas.

Desde esa perspectiva, el laboratorio clínico y la patología no son servicios aislados, sino aliados estratégicos de la operación de salud. Su integración con equipos médicos y administrativos puede apoyar mejores tiempos de respuesta, continuidad de cuidado, prevención y uso responsable de recursos.

En HRPLabs reconocen que detrás de cada muestra hay una persona, una familia y un equipo que necesitan respuestas para actuar. Por ello, elogian al CASS por promover el liderazgo necesario para construir un sistema más eficiente, integrado y humano.