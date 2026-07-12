Cuando la Lcda. Jessica Losa Robles asumió la presidencia del Colegio de Administradores de Servicios de Salud (CASS), en 2025, sabía que un año pasa rápido. Lo que quizás no imaginaba era cuánto podía caber en él.

Su gestión comenzó con una convicción sencilla: la educación no debía esperar a que los colegiados llegaran a San Juan, el Colegio tenía que salir a buscarlos. Así nacieron tres Encuentros Educativos Regionales que llevaron al CASS hasta Ponce, Bayamón y Caguas junto a la Serie de Alfabetización Digital y el Repaso de Reválida para los estudiantes.

Bajo su liderazgo, el Colegio también estrenó voz propia: nació el canal de WhatsApp “El CASS te Informa” y llegó nuestro primer pódcast, con episodios sobre el cáncer de seno y la donación de órganos.

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Con iniciativas como “Conoce Nuestros Colegas” y “Honrando a Nuestros Mentores”, celebramos el talento de nuestra matrícula y miramos hacia atrás para reconocer a quienes abrieron el camino, mientras juramentábamos a nuevos colegiados que representan el relevo.

Hubo, además, mesas donde el CASS no siempre había tenido silla, y ella se encargó de que la tuviéramos: el Grupo de Trabajo Multisectorial de Salud, el Consejo Permanente de la Mujer y los foros de la industria escucharon nuestro mensaje de siempre: el acceso equitativo y de calidad a los servicios de salud no es negociable.

El compromiso también se demostró fuera de los salones. El Team CASS dijo presente en carreras 5K por causas de salud y, en Navidad, llevamos alegría al Hogar del Niño Ave María, recordando que administrar servicios de salud es, en el fondo, servir a la gente.

Al entregar la presidencia, ella no habló de logros propios: habló de la Junta de Gobierno, de los comités y de los colegiados que respondieron a cada convocatoria. Hoy le devolvemos las palabras: gracias, licenciada, por su compromiso, su visión y su entrega.

Se va de la presidencia, pero no del Colegio. Si algo demostró este año, es que su historia con el CASS todavía tiene capítulos por escribir.