Durante décadas, la imagen del contador público autorizado (CPA) estuvo estrechamente vinculada con los libros contables, las auditorías, la preparación de estados financieros y el cumplimiento contributivo. Aunque estas funciones continúan siendo esenciales, la transformación del entorno empresarial ha ampliado considerablemente el alcance de la profesión.

Hoy, las empresas necesitan profesionales capaces no solo de explicar lo que ocurrió con sus finanzas, sino también de interpretar esa información, anticipar riesgos y convertirla en una herramienta para tomar mejores decisiones. En ese escenario, el CPA ha pasado a ocupar un lugar cada vez más estratégico dentro de las organizaciones.

“El CPA ha evolucionado muchísimo. De ese rol histórico de compilar y preparar la información financiera, hacer auditorías y preparar las contribuciones, se ha convertido en el consejero de confianza de los empresarios”, afirmó el CPA Gerardo Torres, presidente electo del Colegio de Contadores Públicos Autorizados de Puerto Rico.

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La diferencia, explicó Torres, está en mirar más allá de los resultados pasados. El CPA de hoy debe tener la capacidad de anticipar riesgos, proyectar resultados y asesorar a la gerencia en asuntos que trascienden el ámbito estrictamente financiero, como la administración, la tecnología, los procesos internos y el manejo de los recursos humanos.

“Ha pasado de conocer los números a comprender el negocio”, resumió. Esto requiere involucrarse en la planificación estratégica y traducir los objetivos de la empresa en números, métricas y escenarios que permitan evaluar su viabilidad.

Para lograrlo, el profesional tiene que dedicar tiempo a conocer la operación que asesora. Esto incluye saber cómo genera ingresos, cuáles son sus costos, dónde se encuentran sus oportunidades y qué factores podrían comprometer su estabilidad. Sin esa comprensión integral, difícilmente podrá ofrecer recomendaciones que respondan a la realidad particular del negocio.

La aportación del CPA puede resultar determinante en decisiones relacionadas con el financiamiento, la estructura de capital, la preparación y asignación de presupuestos, los precios y la rentabilidad de las distintas áreas de una empresa.

Su análisis también cobra especial importancia cuando un negocio considera expandirse, realizar una inversión significativa o incorporar tecnología. En estos casos, puede ayudar a proyectar el rendimiento esperado, identificar riesgos y oportunidades, comparar escenarios y determinar si la empresa posee los recursos necesarios para sostener el crecimiento.

“Tenemos que pensar fuera de la caja y no limitarnos a lo que indica la información financiera sobre cuál será el resultado”, sostuvo Torres. “Hay que realizar un análisis más detallado, examinar la rentabilidad y el rendimiento e incorporar el análisis de la tecnología que conllevan esas expansiones y esos crecimientos”.

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El valor del CPA ante la gerencia se demuestra, precisamente, cuando su análisis contribuye a mejorar la eficiencia, reducir riesgos, utilizar mejor los recursos o identificar las áreas con mayor potencial. No se trata únicamente de presentar cifras, sino de explicar qué significan para la operación y cómo pueden utilizarse para producir resultados concretos.

La preparación técnica continúa siendo la base de la profesión. Torres recordó que los CPA deben completar 120 créditos de educación continua cada tres años para renovar su licencia. Sin embargo, el rigor financiero debe complementarse con otras competencias.

Entre las más importantes destacó el conocimiento del negocio, el pensamiento crítico, las destrezas de comunicación y el dominio de las nuevas tecnologías. La comunicación, en particular, permite convertir información compleja en recomendaciones que puedan comprender y ejecutar la gerencia, los empleados y otros públicos relacionados con la empresa.

“Si nos quedamos únicamente en el área técnica, será más difícil comunicar los resultados, anticipar riesgos o problemas y ofrecer soluciones”, advirtió. “Tenemos que ser profesionales integrales, con las destrezas de comunicación necesarias para que las personas nos entiendan porque, de lo contrario, el análisis no trasciende”.

La inteligencia artificial y la automatización también están modificando la práctica profesional. Estas herramientas ya se utilizan en tareas como el análisis inicial de datos y la preparación de informes y comunicaciones, lo que puede aumentar la eficiencia. No obstante, Torres recalcó que sus resultados deben revisarse cuidadosamente y pasar siempre por el filtro del juicio profesional, los estándares éticos y las exigencias de una profesión altamente regulada.

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Como parte de su agenda, el Colegio incorporará más contenidos sobre inteligencia artificial en sus programas de educación continua. Sus ocho capítulos en Puerto Rico y Florida incluirán el tema en sus planes de trabajo, mientras la institución desarrollará un catálogo de herramientas tecnológicas para sus colegiados.

Además, impulsará una campaña educativa para ampliar la comprensión pública de la profesión. El mensaje central será que, frente a un panorama empresarial cada vez más complejo, el CPA ya no es solo quien organiza y reporta los números, sino que se ha convertido en el profesional que ayuda a interpretarlos, convertirlos en estrategia y utilizarlos para construir empresas más eficientes, rentables y sostenibles.

La autora es periodista colaboradora de Suplementos.