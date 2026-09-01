Hace 45 años, los CPA Ismael Falcón-Ortega y Elba Sánchez González, Esq., dieron forma a una visión: crear una firma que creciera con Puerto Rico y ayudara a otros a avanzar. Aquella visión se convirtió en Falcón Sánchez & Associates y, con el tiempo, en un legado construido por generaciones de profesionales y clientes.

¿Cuál ha sido la fórmula?

Grow . Crecer junto a su gente, sus clientes y el país.

. Crecer junto a su gente, sus clientes y el país. Thrive . Convertir conocimiento, colaboración y capacidad de adaptación en resultados que generan confianza y desarrollo.

. Convertir conocimiento, colaboración y capacidad de adaptación en resultados que generan confianza y desarrollo. Repeat. Hacer de la excelencia un hábito y de cada logro la base para el próximo reto.

Hoy, bajo el liderazgo del CPA Ricardo Falcón, esa fórmula sigue vigente. La transformación digital y la expansión de servicios estratégicos abren una nueva etapa para la empresa.

Más que un lema, es la historia de sus primeros 45 años y el impulso para escribir los próximos.