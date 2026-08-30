Para un CPA, la credencial profesional importa. Representa preparación, conocimiento técnico, disciplina y un estándar de confianza. Pero en un entorno profesional cada vez más complejo, la credencial por sí sola no determina hasta dónde puede llegar una carrera ni el valor que un profesional puede crear a lo largo del tiempo.

A medida que aumentan las responsabilidades, también cambia la forma en que somos evaluados. Ya no basta con dominar una disciplina o entregar buenos resultados. Se espera que podamos generar confianza, comunicar criterio, influir decisiones, alinear intereses diversos y construir relaciones que permitan movilizar personas y organizaciones. Es una evolución del liderazgo basado principalmente en posición y autoridad hacia uno sustentado en credibilidad, influencia, confianza y reputación.

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La marca personal

Una marca personal no es un ejercicio de autopromoción. Tampoco se reduce a presencia digital, imagen o visibilidad. Es la expresión intencional de nuestra identidad profesional: quiénes somos, qué sabemos hacer, qué valores guían nuestras decisiones, qué nos diferencia y, particularmente, qué valor somos capaces de crear para otros.

Para un CPA, por ejemplo, existe una diferencia importante entre decir: “Soy CPA especializado en contribuciones” y poder explicar: “Ayudo a empresarios a comprender las implicaciones financieras de decisiones contributivas complejas para que puedan tomar mejores decisiones a largo plazo”.

La primera oración comunica una credencial. La segunda comunica valor.

Ahí reside el potencial de una marca personal sólida. Aunque no podemos controlar lo que otros piensan de nosotros, sí podemos gestionar con intención las señales que enviamos: nuestro vocabulario, tono, trato, presencia, decisiones y comportamiento. La coherencia entre esas señales aumenta la probabilidad de que nuestro valor sea comprendido y reconocido.

La zapata

La claridad de la marca personal constituye la zapata de lo que llamo Leadership Capital o Capital de Liderazgo: el valor que un profesional acumula a través de su credibilidad, confianza, relaciones, influencia, presencia ejecutiva y reputación, entre otros activos.

Propongo pensar ese capital como pensamos un portafolio de inversiones: no como un activo único, sino como un conjunto de activos interdependientes que debemos administrar e invertir con juicio e intencionalmente.

Algunos pueden estar muy desarrollados y otros requerir atención. Un profesional puede tener extraordinaria credibilidad técnica, pero poca visibilidad. Otro puede tener una extensa red de relaciones, pero una narrativa que no comunica claramente su valor. Y alguien con una posición importante puede descubrir que el cargo le concede autoridad, pero no necesariamente influencia.

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Estos activos se refuerzan entre sí y acumulan y multiplican su valor con el tiempo. La reputación, particularmente, no se construye en una campaña. Es el juicio acumulado que otros forman sobre nuestro carácter, competencia y estabilidad. Cada decisión, cada conversación y cada compromiso cumplido aporta —o resta— a ese capital.

La verdadera ventaja surge cuando estos activos están alineados: cuando lo que creemos, comunicamos y hacemos refuerza una misma percepción de valor. Esa coherencia convierte activos individuales en una plataforma más sólida de confianza, influencia y liderazgo.

La credencial puede abrir la puerta. El Capital de Liderazgo determina, en gran medida, el valor que podemos crear a largo plazo.

La autora es fundadora y estratega principal de LorenBranding™ Strategic Consulting, firma dedicada al desarrollo estratégico de marcas personales y Capital de Liderazgo para ejecutivos y profesionales.