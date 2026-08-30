Presidente del Colegio de CPA invita a la convención anual
Esta celebración, desde mañana 31 de agosto al 6 de septiembre, es un espacio para reflexionar sobre los retos, reconocer los logros y, sobre todo, mirar hacia el futuro con determinación y propósito
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Bajo el lema “Trazando nuestro rumbo, más allá de los números”, celebraremos nuestra Convención Anual 2026 del 31 de agosto al 6 de septiembre.
Esta celebración representa mucho más que un encuentro profesional: es un espacio para reflexionar sobre los retos que enfrentamos, reconocer los logros alcanzados y, sobre todo, mirar hacia el futuro con determinación y propósito.
La Convención dará inicio el 31 de agosto, con el Programa Educativo, que se extenderá hasta el 4 de septiembre. Durante estos días, nuestros colegiados tendrán la oportunidad de participar en una amplia oferta de webinars y seminarios, que se llevarán a cabo en El Conquistador Resort, para continuar fortaleciendo sus conocimientos y mantenerse a la vanguardia de una profesión en constante transformación. Además, contaremos con la participación de invitados especiales: el CPA Mark Koziel, CEO del AICPA, y William A. Emmer, COO de NASBA.
El sábado, durante la Asamblea, discutiremos asuntos de gran relevancia para el Colegio y para nuestra profesión. También presentaremos el nuevo Plan Estratégico, que trazará nuestro rumbo para los próximos años, y se presentará a la Junta de Gobierno 2026-2027.
La celebración también contará con una variada agenda social. El jueves disfrutaremos de Nautic Groove Under the Stars con DJ Carlos Cobián; el viernes de Santurce es Ley – Noche Urbana con DJ King Arthur, Sin Prisa y Alexis y Fido; y el sábado celebraremos nuestra Noche de Gala: Mónaco – Casino Royale junto a la Orquesta Camínalo: Tributo al Caballero de la Salsa y Manny Manuel. Cerraremos la Convención con el D&B Games Brunch. Esta Convención es una invitación a compartir, celebrar y trazar juntos el camino que queremos seguir. Porque nuestra labor va mucho más allá de los números: impacta la economía, las empresas, las comunidades y el desarrollo de Puerto Rico.
Programa de Convención
Lunes, 31 de agosto
2:00 p.m. - 5:00 p.m.
- Ingresos en la era digital: Tributación de fuentes no tradicionales
- Coordinación Sección 933 federal y Exención para Inversionistas Residentes-Ley 60
2:00 p.m. - 4:00 p.m.
- Actualización de herramientas prácticas de IA para el CPA en 2026
Martes, 1 de septiembre
9:00 a.m. - 12:00 p.m.
- Beyond the Balance Sheet... Managing Cyber, Professional Liability & Artificial Intelligence Risk in Today’s Accounting Profession
- Aspectos civiles y contributivos del Fideicomiso Revocable Puertorriqueño
- Tratamiento de arrendamientos bajo ASC 842
2:00 p.m. - 5:00 p.m.
- Monetización y financiamiento de créditos contributivos: Cómo el CPA añade valor a sus clientes
- Elevating Excellence: Navigating the New Quality Management Standards for Small and Medium Sized Firms
- Código de Conducta Profesional
Miércoles, 2 de septiembre
9:00 a.m. - 12:00 p.m.
- Strengthening Business Resiliency: Cybersecurity and Compliance in a World of Risks
- Mitos, leyendas y realidades de las anualidades
- Incentivos contributivos: Aspectos estratégicos y disposiciones especiales
Jueves, 3 de septiembre
9:00 a.m. - 12:00 p.m.
- Actualización contributiva 2026: Perspectiva estatal y federal para el CPA
- Hot Topics in Personal Financial Planning: What You Need to Know Now
2:30 p.m. - 5:30 p.m.
- Actualización contributiva 2026: Perspectivas del Departamento de Desarrollo Económico y Hacienda
- Beyond the CPA: Building a Personal Brand That Creates Professional Value
Viernes, 4 de septiembre
9:00 a.m. - 12:00 p.m.
- Actualización contabilidad y auditoría
- Foro: Puerto Rico Trabaja - El camino hacia la autosuficiencia y la movilidad económica
El autor es presidente del Colegio de CPA 2025-2026.
Este contenido comercial fue redactado y/o producido por el equipo de GFR Media.