Bajo el lema “Trazando nuestro rumbo, más allá de los números”, celebraremos nuestra Convención Anual 2026 del 31 de agosto al 6 de septiembre.

Esta celebración representa mucho más que un encuentro profesional: es un espacio para reflexionar sobre los retos que enfrentamos, reconocer los logros alcanzados y, sobre todo, mirar hacia el futuro con determinación y propósito.

Junta de Gobierno 2025-2026 Presidente CPA David A. Rodríguez Ortiz Presidente Electo CPA Gerardo Torres Roldán Expresidenta Inmediata CPA Cynthia J. Rijo Sánchez Primer Vicepresidente CPA Carlos De Ángel Ramírez Segundo Vicepresidente CPA Andrés Dávila Suárez Secretario CPA Gerardo Rodríguez Negrón Subsecretaria CPA Michelle De La Cruz Soto Tesorero CPA Alexis Ortiz Ortiz Subtesorera CPA Yaritza Figueroa Hernández Directores CPA Felipe J. Crespo Claudio CPA Yvonne Huertas Carbonell CPA William E. Guardiola Vargas CPA Nilcole López Santiago CPA Carlos Alejandro Santana CPA Ángel Morales Lebrón CPA Karen Rochet Laboy Representante ante el AICPA CPA Kenneth Rivera Robles Presidentes de Capítulos CPA Carlos M. Ríos Pérez CPA Antonio Juan Pérez Díaz CPA Gil Goytia Guadalupe CPA Diana Rivera Rivera CPA José Román Acevedo CPA Kevin C. Indart Rosario CPA Rodolfo C. Romañach Álvarez CPA Miguel Fernández Tapia ( Suministrada )

La Convención dará inicio el 31 de agosto, con el Programa Educativo, que se extenderá hasta el 4 de septiembre. Durante estos días, nuestros colegiados tendrán la oportunidad de participar en una amplia oferta de webinars y seminarios, que se llevarán a cabo en El Conquistador Resort, para continuar fortaleciendo sus conocimientos y mantenerse a la vanguardia de una profesión en constante transformación. Además, contaremos con la participación de invitados especiales: el CPA Mark Koziel, CEO del AICPA, y William A. Emmer, COO de NASBA.

PUBLICIDAD

El sábado, durante la Asamblea, discutiremos asuntos de gran relevancia para el Colegio y para nuestra profesión. También presentaremos el nuevo Plan Estratégico, que trazará nuestro rumbo para los próximos años, y se presentará a la Junta de Gobierno 2026-2027.

El Comité de la Convención 2026, presidido por el CPA Andrés Dávila y la CPA Agnes Suárez, te espera en El Conquistador Resort, en Fajardo, del 3 al 6 de septiembre. ( Suministrada )

La celebración también contará con una variada agenda social. El jueves disfrutaremos de Nautic Groove Under the Stars con DJ Carlos Cobián; el viernes de Santurce es Ley – Noche Urbana con DJ King Arthur, Sin Prisa y Alexis y Fido; y el sábado celebraremos nuestra Noche de Gala: Mónaco – Casino Royale junto a la Orquesta Camínalo: Tributo al Caballero de la Salsa y Manny Manuel. Cerraremos la Convención con el D&B Games Brunch. Esta Convención es una invitación a compartir, celebrar y trazar juntos el camino que queremos seguir. Porque nuestra labor va mucho más allá de los números: impacta la economía, las empresas, las comunidades y el desarrollo de Puerto Rico.

Programa de Convención

Lunes, 31 de agosto

2:00 p.m. - 5:00 p.m.

Ingresos en la era digital: Tributación de fuentes no tradicionales

Coordinación Sección 933 federal y Exención para Inversionistas Residentes-Ley 60

2:00 p.m. - 4:00 p.m.

Actualización de herramientas prácticas de IA para el CPA en 2026

Martes, 1 de septiembre

9:00 a.m. - 12:00 p.m.

Beyond the Balance Sheet... Managing Cyber, Professional Liability & Artificial Intelligence Risk in Today’s Accounting Profession

Aspectos civiles y contributivos del Fideicomiso Revocable Puertorriqueño

Tratamiento de arrendamientos bajo ASC 842

2:00 p.m. - 5:00 p.m.

Monetización y financiamiento de créditos contributivos: Cómo el CPA añade valor a sus clientes

Elevating Excellence: Navigating the New Quality Management Standards for Small and Medium Sized Firms

Código de Conducta Profesional

Miércoles, 2 de septiembre

9:00 a.m. - 12:00 p.m.

Strengthening Business Resiliency: Cybersecurity and Compliance in a World of Risks

Mitos, leyendas y realidades de las anualidades

Incentivos contributivos: Aspectos estratégicos y disposiciones especiales

Jueves, 3 de septiembre

9:00 a.m. - 12:00 p.m.

Actualización contributiva 2026: Perspectiva estatal y federal para el CPA

Hot Topics in Personal Financial Planning: What You Need to Know Now

2:30 p.m. - 5:30 p.m.

Actualización contributiva 2026: Perspectivas del Departamento de Desarrollo Económico y Hacienda

Beyond the CPA: Building a Personal Brand That Creates Professional Value

Viernes, 4 de septiembre

9:00 a.m. - 12:00 p.m.

Actualización contabilidad y auditoría

Foro: Puerto Rico Trabaja - El camino hacia la autosuficiencia y la movilidad económica

El autor es presidente del Colegio de CPA 2025-2026.